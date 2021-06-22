Сенаторы РФ призвали европейские структуры дать принципиальную оценку законопроекту «О коренных народах Украины»

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарии обратились с письмами к Комиссару Совета Европы по правам человека и Верховному комиссару Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по делам национальных меньшинств.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области первые заместители председателя Комитета СФ Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области и Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия и председатель Временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края обратились с письмами к Комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович и Верховному комиссару Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по делам национальных меньшинств Кайрату Абдрахманову.

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Сенаторы привлекли внимание руководителей европейских организаций к внесенному 18 мая 2021 года в Верховную Раду Президентом Украины законопроекту «О коренных народах Украины».

Парламентарии констатировали, что в законопроекте закрепляется понятие так называемых «коренных народов Украины», за которыми закрепляются обширные привилегии и предусматриваются меры усиленной государственной поддержки. При этом коренными народами будут признаны только представители тех этнических сообществ, которые не имеют собственного государства за пределами Украины. Остальные народы будут этого лишены. Это русские, венгры, болгары, белорусы, армяне, молдаване, греки, евреи и многие другие.

По мнению авторов, положения документа противоречат целому ряду международных обязательств Украины.

Сенаторы Российской Федерации просят уполномоченного по правам человека Совета Европы и Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств дать надлежащую оценку законопроекту и предлагают призвать украинские власти отозвать его из Верховной Рады, как дискриминационный, нарушающий права национальных меньшинств, ставящий их в неравноправное положение с так называемыми «коренными народами» и ведущий к усилению национальной розни.

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