Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#РИА Новости#МКС#МКС-6522.06.2021 21:43

Российские космонавты заменят «самовар» на МКС

Российские космонавты на борту Международной космической станции во вторник проводят работы по замене блока раздачи и подогрева воды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Блок раздачи и подогрева воды (БРП-М), называемый в обиходе «самоваром», предназначен для раздачи холодной и горячей воды, которая используется для питья и приготовления пищи (разбавление сублимированной еды в пакетах). Он находится в российском модуле «Звезда».

«Экипаж работает по задаче замены блока БРП-М в рамках штатной программы технического обслуживания системы обеспечения жизнедеятельности на борту», — сказал представитель пресс-службы предприятия.

В апреле 2018 года сообщалось о замене космонавтами «самовара» из-за обнаружения желтой примеси в горячей воде, вызванной накипью по причине окончания ресурса работы.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хошидэ (командир станции) и француза Тома Песке.

Источник: РИА Новости22.06.2021 года 13:14

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