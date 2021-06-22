Профильный Комитет СФ рекомендовал одобрить закон о борьбе с «финансовыми пирамидами»

Source: Russia – Council of the Federation

Провел заседание председатель Комитета СФ А. Артамонов.

Состоялось заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Его провел председатель Комитета СФ Анатолий Артамонов. АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области

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В заседании участвовали заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области заместители Министра финансов РФ Алексей Лавров и Алексей Сазанов, сотрудники других министерств и ведомств, представители Центробанка.

Мероприятие началось с минуты молчания в память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части уточнения перечня информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Авторы документа – Председатель СФ Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Закон представил заместитель председателя Комитета СФ Мухарбий Ульбашев. УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики Он сообщил, что закон направлен против мошенников и содержит комплекс мер, направленных на защиту интересов граждан от незаконного распространения их персональных данных и борьбу с «финансовыми пирамидами».

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования регулирования отдельных финансовых договоров. Соавтором документа является Николай Журавлев. Как отметил Мухарбий Ульбашев, закон посвящен регулированию обеспечительного платежа по финансовым договорам, заключенным в форме финансового соглашения.

Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Николай Журавлев

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Анатолий Артамонов

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Сергей Иванов

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Елена Перминова

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Сергей Рябухин

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Сенаторы рекомендовали одобрить внесение изменений в законодательство в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности. Среди авторов документа — Николай Журавлев и первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев. ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Закон направлен на создание условий для повышения эффективности функционирования аудиторской отрасли в РФ и совершенствование регулирования контроля и надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке.

Комитет СФ рекомендовал одобрить закон «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Устанавливается возможность осуществления взаимодействия по возврату просроченной задолженности с третьими лицами только при наличии их согласия.

Комитет СФ рекомендовал одобрить изменения в Бюджетный кодекс РФ в части предоставления кредитов из федерального бюджета региональным бюджетам и реструктуризации ранее привлеченных ими бюджетных кредитов. Документ представили Алексей Лавров и первый заместитель председателя Комитета СФ Елена Перминова. ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области

По словам Алексея Лаврова, предусматривается реструктуризация кредитов, ранее выданных субъектам РФ, до 2029 года с рассрочкой погашения и предоставление бюджетных кредитов на замещение коммерческого долга, снижение его не более чем до 25 процентов от собственных доходов. Также предусматриваются инфраструктурные кредиты регионам по ставке не более трех процентов и на срок не менее, чем на 15 лет, то есть до 2036 года с исключением этих кредитов из ограничений по дефициту и из принципа общего покрытия с тем, чтобы можно было обеспечить их целевой характер. Эта задолженность не будет учитываться в индикаторах долговой устойчивости. «Снимаются опасения для субъектов в получении и использовании этого специального вида кредитов. Эти меры снижают финансовую нагрузку на субъекты и предоставляют дополнительные ресурсы на 1 триллион 55 миллиардов рублей».

Переносится с 1 октября на 15 сентября текущего года предельный срок внесения в Государственную Думу проекта закона о федеральном бюджете, что должно ускорить процедуры заключения соглашений о предоставлении регионам межбюджетных трансфертов и обеспечить финансирование расходов с начала финансового года. Наряду с этим увеличивается с 25 до 30 дней срок рассмотрения в Государственной Думе законопроекта о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

Переносятся с 1 апреля на 15 марта текущего финансового года сроки представления главными администраторами средств федерального бюджета годовой отчетности в Счетную палату РФ для внешней проверки. Также переносится с 1 августа на 15 июня текущего финансового года предельный срок представления Правительством РФ в Государственную Думу годового отчета об исполнении федерального бюджета и устанавливается предельный срок его рассмотрения в Государственной Думе (45 дней).

Всего было рассмотрено 47 вопросов.

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