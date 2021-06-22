Профильный Комитет СФ поддержал предложения Республики Алтай по совершенствованию инфраструктуры организаций образования и культуры в регионе

Source: Russia – Council of the Federation

На расширенном заседании профильного Комитета Совета Федерации обсуждались актуальные вопросы развития образования и культуры в этом субъекте РФ.

В рамках Дней субъекта РФ состоялось расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему «Актуальные вопросы развития образования и культуры в Республике Алтай».

Смотрите также

Мероприятие провела председатель Комитета СФ Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Она отметила, что в Республике создаются условия для успешной реализации национальных проектов «Образование» и «Культура».

Министр образования и науки Республики Алтай Ольга Саврасова в своем выступлении рассказала о ходе возведения в регионе ряда образовательных объектов. Она обратила внимание на важность учета региональных особенностей строительства в Республике.

Министр культуры субъекта РФ Ольга Антарадонова проинформировала о предложении правительства Республики по строительству Центра алтайской цивилизации «Алтай-Кабай» в г. Горно-Алтайске. Кроме того, она затронула вопросы создания специализированного хранилища археологических материалов Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина, а также строительства и капитального ремонта сельских домов культуры, детских школ искусств.

Первый заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин в ходе обсуждения поддержал реализацию запланированных проектов в Республике Алтай по строительству, реконструкции и ремонту объектов культуры. Он особо отметил важность развития библиотек и муниципальных музеев.

Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

1 из 17

Лилия Гумерова

2 из 17

Ильяс Умаханов

3 из 17

Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

4 из 17

Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

5 из 17

Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

6 из 17

Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

7 из 17

Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

8 из 17

Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

9 из 17

Лилия Гумерова

10 из 17

Владимир Полетаев

11 из 17

Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

12 из 17

Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

13 из 17

Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

14 из 17

Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

15 из 17

Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

16 из 17

Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

17 из 17

Врио директора Департамента развития региональной инфраструктуры Министерства просвещения РФ Андрей Родионов сообщил, что Республика Алтай участвует практически во всех программах Министерства. «Это касается не только строительства школ, детских садов, но и организации горячего питания учащихся, системы классного руководства, благоустройства объектов, и многого другого».

В обсуждении приняли участие сенаторы РФ, председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Артур Кохоев, заместитель председатель правительства Республики, полномочный представитель региона в Москве Ирина Лозовая, председатель Комитета по экономической, финансовой и налоговой политике Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Радмила Пекпеева и др.

«Профильный Комитет Совета Федерации поддерживает предложения Республики Алтай по совершенствованию инфраструктуры организаций образования и культуры, особенно на селе», — подчеркнула по итогам обсуждения Лилия Гумерова.

MIL OSI