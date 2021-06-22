Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Прогресс МС-17#Космодромы#Байконур22.06.2021 15:52

«Прогресс МС-17» состыкован с переходным отсеком

На космодроме Байконур продолжается предполетная подготовка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17» к запуску по программе 78-й миссии снабжения Международной космической станции.

Сегодня, 22 июня 2021 года, в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 специалисты Ракетно-космической «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по стыковке корабля «Прогресс МС-17» с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя. Он входит в состав космической головной части и обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса «Прогресса» в бортовую систему управления ракеты «Союз-2.1а».

После завершения стыковочных работ состоялись проверочные включения бортового радиотехнического комплекса и других служебных систем корабля. Кроме того, накануне в грузовой отсек корабля были уложены пакеты со свежими фруктами и овощами для экипажа МКС, а на поверхности головного обтекателя размещена эмблема миссии «Прогресс МС-17», посвященной 75-летней годовщине образования РКК «Энергия» имени С.П. Королева.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17» запланирован на 30 июня 2021 года с космодрома Байконур.

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