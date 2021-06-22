Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ВЦРД#КБХА22.06.2021 09:45

Представители ВЦРД приняли участие в Международном круглом столе

Представители Воронежского центра ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») приняли участие в Международном круглом столе «Космос как платформа технологической кооперации», который прошел на базе Воронежского государственного университета инженерных технологий. Наряду с российскими учеными в мероприятии приняли участие представители Падуанского университета (Италия).

Заместитель начальника КБ по PLM, кандидат технических наук Тимур Колбая выступил с докладом на тему «Конструкторское бюро химавтоматики — от исторических успехов к современности», в котором представил тенденции и перспективы развития ракетно-космического двигателестроения, а также рассказал об опыте сотрудничества КБХА с зарубежными компаниями.

В своем выступлении Тимур Колбая отметил: «КБХА успешно сотрудничает с ведущими мировыми фирмами по разработке жидкостных ракетных двигателей. В разное время реализовывались контракты с космическими компаниями США, Италии, Франции, Германии. Так, например, с итальянской фирмой AVIO совместно разрабатывался двигатель LM-10Mira на компонентах топлива „кислород — сжиженный природный газ“ для третьей ступени ракеты-носителя Vega. В 2014 году в Воронеже на испытательной базе КБХА были проведены успешные стендовые испытания двигателя-демонстратора.Дальнейшие работы были приостановлены Брюссельской бюрократической машиной, несмотря на активное желание продолжения работ со стороны AVIO. Данный двигатель по своим характеристикам продолжает оставаться востребованным на рынке космических услуг. Мы надеемся, что экономическая и техническая целесообразность возобладает над политическими амбициями, и данный двигатель будет разработан в сотрудничестве с Россией для европейской ракеты-носителя».

В продолжение работы круглого стола профессор Падуанского университета Давид Буригана и научный сотрудник университета в Падуе Ольга Дубровина представили участникам проект итальянской школы международных исследований.

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