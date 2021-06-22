Обращение Председателя Совета Федерации В. Матвиенко по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг

Source: Russia – Council of the Federation

Дорогие друзья!

22 июня – День памяти и скорби, трагическая и печальная дата в истории России. 80 лет назад в этот день фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война. Поэт Константин Симонов написал: «Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все четыре года».

Мир еще не знал таких разрушений, варварства и бесчеловечности. Дни и ночи безжалостно обрывались жизни взрослых и детей. Но утраты и страдания не сломили наш многонациональный народ. На поле боя,в партизанских отрядах, в тылу захватчиков, на заводах и фабриках, в селах и деревнях ковалась будущая Победа.

Годы Великой Отечественной войны уходят от нас все дальше в прошлое. Но время не может стереть память о бессмертном военном и трудовом подвиге советских людей, небывалой жертвенности и любви, силе духа и солидарности в борьбе с жестоким врагом.

Мы всегда будем свято чтить беспрецедентное мужество и героизм отцов и дедов, сделаем все возможное для недопущения подобногов будущем.

Вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны, всем, кто отстоял независимость нашей великой Родины, подарил нам возможность жить и растить детей в свободной стране.

Слава героям! Пусть всегда будет мир на нашей земле!

В.И. МАТВИЕНКО

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