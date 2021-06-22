Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Наука22.06.2021 13:39

На Байконуре началась подготовка ракеты-носителя «Протон-М»

В монтажно-испытательном корпусе № 92А-50 площадки № 92 космодрома Байконур разворачивается подготовка ракеты космического назначения «Протон-М» для запуска лабораторного модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции. Специалисты ГКНПЦ имени М.В. Хруничева совместно с расчётом других предприятий Госкорпорации «Роскосмос» приводят в готовность ракету-носитель «Протон-М» к общей сборке ракеты космического назначения.

Ранее была проведена межступенная стыковка ракеты-носителя, электрические и пневмоиспытания. Параллельно ведётся штатная подготовка модуля «Наука» к сборке космической головной части. Головной обтекатель с положительными результатами прошёл все пневматические и электрические проверки, подтвердившие его готовность к общей сборке ракеты космического назначения «Протон-М»/ «Наука». Все системы на заправочно-нейтрализационной станции, стартовом и техническом комплексах космодрома Байконур готовятся к данному пуску.

Лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» имени С.П. Королева совместно с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента Международной космической станции.

Модуль «Наука» создан на конструктивно-технологической базе функционально-грузового блока «Заря» с использованием опыта проектирования транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций «Салют» и модулей дооснащения орбитального комплекса «Мир». Он будет размещен на надирном порту служебного модуля «Звезда» и предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

После ввода в эксплуатацию нового модуля российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность всего экипажа МКС.

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