М. Павлова открыла в Совете Федерации выставку детских творческих работ

Source: Russia – Council of the Federation
Экспозиция «Портрет страны сердцами детей» включает оформленные цитаты из очерков и эссе победителей детской творческой школы-конкурса.
В Совете Федерации открылась выставка «Портрет страны сердцами детей». На ней представлены работы победителей и финалистов Пятой Всероссийской школы-конкурса в четырех номинациях: «Портрет твоего края», «Скажи спасибо!» «Природа, мир, тайник вселенной» и, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, номинация «Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье».
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«Наша школа-конкурс создавалась в противовес форматам, которые формируют клиповое сознание. Она учит думать, искать смыслы, ценить наставников, интерпретировать исторические события», — сообщила член Комитета СФ по обороне и безопасности , член жюри Всероссийской школы-конкурса и куратор выставки Маргарита Павлова. ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области
Победителями проекта стали 550 школьников из 39 субъектов Российской Федерации. Совет Федерации поддерживает проведение конкурса в течение пяти лет.
Открытие выставки Портрет твоего края
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Открытие выставки Портрет твоего края
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Открытие выставки Портрет твоего края
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Открытие выставки Портрет твоего края
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Открытие выставки Портрет твоего края
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Открытие выставки Портрет твоего края
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Открытие выставки Портрет твоего края
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Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы поблагодарила вдохновителей и организаторов конкурса за большую воспитательную работу, проводимую с детьми по всей стране.
В открытии выставки участвовали сенаторы РФ, соавтор концепции школы-конкурса Ольга Фомичева, сопредседатели жюри Светлана Стукалова и Владимир Фомичев.
Выставка продлится до 7 июля.