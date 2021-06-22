М. Павлова открыла в Совете Федерации выставку детских творческих работ

Source: Russia – Council of the Federation

Экспозиция «Портрет страны сердцами детей» включает оформленные цитаты из очерков и эссе победителей детской творческой школы-конкурса.

В Совете Федерации открылась выставка «Портрет страны сердцами детей». На ней представлены работы победителей и финалистов Пятой Всероссийской школы-конкурса в четырех номинациях: «Портрет твоего края», «Скажи спасибо!» «Природа, мир, тайник вселенной» и, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, номинация «Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье».

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«Наша школа-конкурс создавалась в противовес форматам, которые формируют клиповое сознание. Она учит думать, искать смыслы, ценить наставников, интерпретировать исторические события», — сообщила член Комитета СФ по обороне и безопасности , член жюри Всероссийской школы-конкурса и куратор выставки Маргарита Павлова. ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области

Победителями проекта стали 550 школьников из 39 субъектов Российской Федерации. Совет Федерации поддерживает проведение конкурса в течение пяти лет.

Открытие выставки Портрет твоего края

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Открытие выставки Портрет твоего края

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Открытие выставки Портрет твоего края

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Открытие выставки Портрет твоего края

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Открытие выставки Портрет твоего края

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Открытие выставки Портрет твоего края

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Открытие выставки Портрет твоего края

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Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы поблагодарила вдохновителей и организаторов конкурса за большую воспитательную работу, проводимую с детьми по всей стране.

В открытии выставки участвовали сенаторы РФ, соавтор концепции школы-конкурса Ольга Фомичева, сопредседатели жюри Светлана Стукалова и Владимир Фомичев.

Выставка продлится до 7 июля.

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