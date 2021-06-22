К. Косачев выступил на заседании коллегии МИД РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие было посвящено внешнеполитическим аспектам евразийской интеграции.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в заседании коллегии Министерства иностранных дел России. Мероприятие было посвящено внешнеполитическим аспектам интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств и Организации Договора о коллективной безопасности.

Смотрите также

Вице-спикер СФ проинформировал членов коллегии о состоявшейся накануне встрече сенаторов с заместителем Председателя Правительства РФ Алексем Оверчуком, посвященной перспективам интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.

Сенатор отметил, что Евразийский экономический союз к настоящему времени завершил этап становления в качестве международной организации региональной экономической интеграции и перешел в стадию раскрытия интеграционного потенциала. «Необходимо продолжать работу в интересах создания единого экономического пространства, устойчивого развития государств–членов, укрепления конкурентоспособности Союза, продвижения его экономических интересов на международной арене, взаимовыгодного сотрудничества с третьими странами и другими интеграционными объединениями, прежде всего ШОС и АСЕАН, тем самым закладывая основы Большого Евразийского партнерства».

По словам парламентария, внимание было уделено также вопросам информационного сопровождения процессов Евразийской интеграции с акцентом на проекты, напрямую отвечающие социально-экономическим интересам граждан Российской Федерации и других государств–членов ЕАЭС.

MIL OSI