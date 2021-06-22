И. Святенко: Комитет СФ рассмотрел актуальные вопросы реализации социальной политики в Республике Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы также обсудили ряд федеральных законов.

В рамках Дней Республики Алтай в Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике с участием представителей органов государственной власти региона. Мероприятие провела председатель Комитета Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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В заседании приняла участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области В ходе обсуждения затрагивались актуальные вопросы реализации социальной политики в Республике Алтай.

Комитет СФ также рекомендовал палате одобрить ряд федеральных законов, в том числе закон о совершенствовании механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. По словам первого заместителя председателя Комитета Александра Варфоломеева, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия правовым актом уточняется структура и определяются основы государственного управления охраной труда, а также Трудовой кодекс приводится в соответствие с федеральным законодательством.

«Принятие документа будет способствовать повышению уровня безопасности условий труда и развитию системы активного управления охраной труда», — уверен сенатор.

Комитет СФ поддержал закон об обеспечении справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении. Согласно действующему закону, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на заработную плату и иные доходы гражданина-должника в размере величины прожиточного минимума.

«Закон дополняется положениями, предусматривающими порядок реализации указанного принципа судебным приставом-исполнителем, гражданином-должником, банками и иными кредитными организациями», — пояснила Инна Святенко. Теперь в ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства должен разъяснить гражданину его право на обращение в подразделение судебных приставов с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.

Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике

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Галина Карелова

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Инна Святенко

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Сергей Горняков

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Мария Львова-Белова

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике

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Сенаторы поддержали закон, вносящий изменения в законодательство о занятости населения и в социальной защите инвалидов. Как сообщила Инна Святенко, законом уточняется порядок и условия признания граждан безработными, порядок оказания государственных услуг в сфере содействия занятости населения, оптимизация отдельных полномочий федеральных органов государственной власти и органов исполнительной власти регионов в сфере занятости населения, а также полномочия органов местного самоуправления.

«Уточняются гарантии отдельных категорий безработных граждан, совершенствуются административные процедуры при взаимодействии органов службы занятости и безработных граждан с учетом внедрения новых информационных технологий и трансформации деятельности органов службы занятости», — пояснила сенатор.

Инна Святенко сообщила о законодательном установлении квоты для приема на работу инвалидов. Парламентарий также указала на одну из новелл правового акта — введение новой главы, регулирующей ответственность за нарушение положений Закона о занятости.

Комитет СФ рекомендовал к одобрению ряд изменений в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Так, изменен порядок получения доступа супруга или супруги, близких родственников либо иных лиц к информации о состоянии здоровья пациента, включая медицинскую документацию, в том числе после смерти пациента. Закон предоставляет возможность пациенту или его законному представителю определить лиц, которым может быть передана информация о состоянии его здоровья при оформлении информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.

Также в указанный закон внесены изменения в части, касающейся порядка предоставления права на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности. «Основанием допуска медиков и фармацевтов к осуществлению этой деятельности является факт внесения данных о прохождении ими аккредитации специалиста в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения», — прокомментировала член Комитета СФ по социальной политике Ирина Петина. ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области

Член Комитета СФ Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области сообщил об установлении правовых оснований для изъятия из обращения и уничтожения недоброкачественных и фальсифицированных медицинских изделий. «Законом также возлагается обязанность на владельцев недоброкачественных, контрафактных медицинских изделий по возмещению расходов, связанных с их изъятием», — подчеркнул сенатор.

Комитет поддержал изменения в законы «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и «О развитии сельского хозяйства», которые были разработаны для совершенствования сферы сельского туризма.

По словам члена Комитета СФ Андрея Чернышева, законом вводится новое понятие – «сельский туризм». Оказание услуг в этой сфере будет осуществляться сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с требованиями, которые будут установлены Правительством Российской Федерации.

Согласно закону, сельский туризм – одно из приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности наряду с внутренним, въездным, социальным, детским и самодеятельным туризмом. В связи с этим вносятся корреспондирующие изменения в соответствующие полномочия федеральных и региональных органов государственной власти в сфере туризма, а также в права органов местного самоуправления.

Сенаторы поддержали изменения в законодательство в части расширения перечня медицинских организаций, в которых осуществляется бесплатное проведение профилактических прививок. По словам заместителя председателя Комитета СФ Татьяны Кусайко, реализация закона позволит включить все медицинские организации независимо от организационно-правовой формы собственности, в проведение государственной политики в области иммунопрофилактики.

Татьяна Кусайко также представила правовой акт о создании федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера. «Закон закрепляет нормы проведения медицинских освидетельствований иностранных граждан и лиц без гражданства в медицинских организациях, а также устанавливает правовые основания для создания и ведения федеральной государственной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера», — сообщила парламентарий. По ее мнению, принятие закона позволит оптимизировать проведение мероприятий по раннему выявлению инфекционных заболеваний.

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить изменения в Трудовой кодекс РФ в части наименования программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или адъюнктуре. Кроме того, сенаторы поддержали изменения в закон, касающиеся распространения экстерриториального принципа на регистрацию всех актов гражданского состояния.

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