Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер Совета Федерации выступила на Глобальном саммите женщин – политических лидеров.

Международное сотрудничество женщин-лидеров становится важным элементом работы, направленной на преодоление последствий пандемии и построение новой реальности. Об этом заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области выступая на Глобальном саммите женщин – политических лидеров «Движение вперед: женщины – политические лидеры определяют новую нормальность».

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Мероприятие было организовано Форумом женщин политических-лидеров (WPL) совместно с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Аминой Дж. Мохаммед при консультативной поддержке Управления по вопросам партнерства ООН.

На саммите обсуждались возможные системные изменения, которые могли бы инициировать женщины-лидеры в период и после пандемии, для социального и экономического восстановления и формирования более инклюзивных и справедливых обществ. Участники саммита представили национальный опыт в достижении этих целей.

В своем выступлении Галина Карелова отметила, что самыми важными сегодня становятся действия по повышению качества жизни. Его будет определять прогресс в таких сферах как социальная защита, занятость, здравоохранение, экологическая безопасность. Именно в эти области российские женщины — лидеры направляют свои усилия.

Вице-спикер СФ подчеркнула, что для руководства страны это является стратегическим направлением социальной политики, что, в свою очередь помогает формированию условий для профессионального и личностного развития женщин, повышения их экономической активности и продвижения на уровень принятия решений.

Заместитель Председателя СФ рассказала, что в Совете Федерации создан постоянно действующий Совет по продвижению проектов и программ в интересах женщин. Он представляет собой партнерство государства, бизнеса и некоммерческого сектора. «Такое взаимодействие на одной площадке позволяет эффективно решать многие вопросы, выбирать и поддерживать эффективные проекты, направленные на расширение участия женщин в промышленности, инновациях, развитие женского предпринимательства».

Галина Карелова поделилась опытом поддержки семей с детьми и пожилых граждан в период пандемии, рассказала о мерах, направленных на модернизацию системы охраны здоровья, а также новациях в сфере постковидной реабилитации. Парламентарий также заострила внимание присутствующих на необходимости адаптировать систему занятости к новым условиям, в которых повышение уровня цифровой зрелости женщин будет играть важную роль.

«Пандемия показала, как уязвимо человечество перед лицом подобных угроз. Только сотрудничество, сотворчество, содействие друг другу поможет нам справиться с новыми вызовами», — сказала Галина Карелова.

Заместитель Председателя Совета Федерации пригласила участниц саммита принять участие в Третьем Евразийском женском форуме, который состоится в Санкт-Петербурге в октябре 2021 г.

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