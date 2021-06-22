Г. Карасин провел телефонный разговор со спецпредставителем Премьер-министра Грузии

Source: Russia – Council of the Federation

Собеседники обсудили возможности пресечения провокаций на границе Грузии с Южной Осетией.

В рамках российско-грузинского неформального диалогового механизма состоялся телефонный разговор председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области со спецпредставителем Премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе. Одной из тем беседы стало пресечение возможных провокаций на границе между Грузией и Южной Осетией.

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С российской стороны подчеркнута необходимость решения всех возникающих вопросов путем деполитизированного диалога в рамках установившихся переговорных форматов, включая «горячую линию», Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты в населенном пункте Эргнети, а также Международные Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье.

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