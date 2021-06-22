Г. Карасин: Пора выводить международные отношения из тупика. ОБСЕ может сыграть в этом заметную роль

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча председателя Комитета СФ по международным делам с генеральным секретарем ОБСЕ.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Шмид.

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Собеседники обсудили текущие вопросы европейской безопасности, повышения эффективности деятельности организации, развития межпарламентского измерения ОБСЕ, а также затронули темы региональных конфликтов и ситуацию на Украине.

Отмечена полезная роль российско-грузинского неформального диалогового механизма в решении практических задач в отсутствие дипломатических отношений между странами.

По словам Григория Карасина, состоявшаеся недавно встреча президентов России и США в Женеве открыла дверь к формированию объединительной мировой повестки.

Григорий Карасин провел встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

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Григорий Карасин

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Григорий Карасин провел встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

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Григорий Карасин провел встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

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Григорий Карасин провел встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

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Григорий Карасин провел встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

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Григорий Карасин провел встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

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Григорий Карасин провел встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

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Григорий Карасин провел встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

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Григорий Карасин провел встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

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Григорий Карасин провел встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

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Григорий Карасин провел встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

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Григорий Карасин провел встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

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Григорий Карасин провел встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

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«Пора выводить международные отношения из тупика, который был создан односторонними санкционными решениями. Сегодня есть запрос на конструктивный диалог, взаимовыгодное сотрудничество, которое бы приносило конкретный позитивный результат. ОБСЕ может сыграть в этом процессе свою роль», — считает сенатор. Он отметил, что необходимо сделать организацию полезным инструментом европейского взаимодействия.

Хельга Шмид подчеркнула, что ОБСЕ, где представлены 57 государств-участников, — хорошая диалоговая площадка для обсуждения всех сложных проблем.

Во встрече приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, член Комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин.

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