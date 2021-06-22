Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-6522.06.2021 18:30

Города-герои с борта Международной космической станции

80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) — освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945 гг.).

Бортинженер 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий сделал фотографию Бреста с околоземной орбиты в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. Чуть ниже середины фото можно увидеть Брестскую крепость, защитники которой продолжали оборону как минимум месяц.

Кроме того, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, который находился на борту Международной космической станции в период с апреля по октябрь 2020 года, опубликовал на своих официальных страницах в социальных сетях фотографии городов-героев. Это звание присвоено 12 городам СССР и Брестской крепости, которая первая приняла массированный удар врага.

«К сожалению, Мурманск не доступен для съёмки, т.к. он расположен далеко на север от трассы полета МКС», — отметил Иван Вагнер.

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