«Газпром» и СПбГЭУ продолжают отбор кандидатов по программе подготовки специалистов нефтегазового трейдинга

Source: Gazprom in Russian

Сообщение для СМИ

22 июня 2021, 16:30

С 28 июня 2021 года в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ) при поддержке ПАО «Газпром» открывается второй набор на магистерскую программу «Экономика нефтегазовой трейдинговой деятельности».

Цель программы — подготовка специалистов, развивающих, организующих и сопровождающих торговлю углеводородным сырьем и продуктами его переработки.

Обучение по программе позволяет развить профессиональные компетенции в области нефтегазотрейдинга, биржевой торговли и логистики, расширить знания современных форм, методов и инструментов осуществления и финансирования торговых операций с учетом всех аспектов функционирования современных мировых энергетических рынков, получить знания и опыт, которые подготовят выпускников к карьере в ведущих компаниях энергетической отрасли.

Учебным планом программы, разработанным при участии экспертов «Газпрома», предусмотрена возможность прохождения практик для студентов в профильных подразделениях компаний Группы «Газпром», проведение бизнес-симуляций трейдинговой активности.

По итогам вступительных испытаний трое лучших абитуриентов программы получат гранты ПАО «Газпром» на оплату обучения.

Успешным выпускникам будет предоставлена возможность получить работу в компаниях Группы «Газпром».

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте СПбГЭУ.

Управление информации ПАО «Газпром»

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