В Совете Федерации состоится 507-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступит заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук.

На 507-м заседании Совета Федерации сенаторы рассмотрят вопрос о назначении на должности аудиторов Счетной палаты РФ и заслушают информацию о результатах рассмотрения представленных Президентом России для проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ.

В повестке заседания – ряд социально значимых законов, разработанных сенаторами. Среди них – внесенный Председателем СФ Валентиной Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга первым заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области заместителем Председателя СФ Николаем Журавлевым ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и сенаторами РФ документ, направленный на защиту персональных данных клиентов кредитных организаций и борьбу с «финансовыми пирамидами» и инициированные сенаторами изменения в законодательство в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.

В ходе заседания будет рассмотрен разработанный по поручению Президента России и внесенный Председателем СФ и сенаторами РФ закон, обеспечивающий возможность оперативного поиска пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств на основе геолокационных данных.

Также в повестке заседания — внесенные сенаторами документы, направленные на повышение эффективности политики содействия занятости населения, поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, развития социального предпринимательства, сельского туризма, расширение перечня медицинских организаций, в которых осуществляется бесплатное проведение профилактических прививок.

Планируется рассмотреть сенаторские законы, уточняющие положения Градостроительного кодекса, закона «Об экологической экспертизе», документы, совершенствующие лесное законодательство и ужесточающие контроль за оборотом оружия.

Темой «правительственного часа» станут «Перспективы интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза». Заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук выступит с докладом и ответит на вопросы сенаторов. Также сенаторы рассмотрят вопрос о ратификации Протоколов о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, направленных на дальнейшее совершенствование правового регулирования в рамках ЕАЭС и формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского союза.

«Час субъекта Федерации» будет посвящен вопросам социально-экономического развития Республики Алтай. В рамках проходящих в верхней палате «Дней региона» запланированы выступления главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Олега Хорохордина, председателя Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Артура Кохоева.

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