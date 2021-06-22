В Совете Федерации проходит выставка, посвященная Дню памяти и скорби

Source: Russia – Council of the Federation

Экспозиция «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», открылась по инициативе Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности.

Председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области и председатель Комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области открыли в Совете Федерации выставку «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны.

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«Сегодня в День памяти и скорби мы должны вспомнить тех, кто ценой своей жизни исполнил свой гражданский долг до конца. Кто не дошел до Дня Победы, но с честью и достоинством исполнил то, что было ему предписано совестью и обязанностью по защите нашей любимой Родине», — сказал на открытии Виктор Бондарев.

Выставка основана на подлинных реликвиях Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковой работы, на аналитическом материале по результатам этой работы. Собравшиеся выразили слова благодарности всем, кто занимается поисковой деятельностью, отмечая важность и эффективность такой формы патриотического воспитания молодежи.

Открытие выставки, посвященной Дню памяти и скорби

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Открытие выставки, посвященной Дню памяти и скорби

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Открытие выставки, посвященной Дню памяти и скорби

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Открытие выставки, посвященной Дню памяти и скорби

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Открытие выставки, посвященной Дню памяти и скорби

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Открытие выставки, посвященной Дню памяти и скорби

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«У молодых людей – участников поисковых экспедиций чувство гордости за свою Родину, чувство долга, чувство патриотизма не нужно воспитывать словами. Они на практике познали, что это такое, они в прямом смысле слова, прикоснулись к истории», — отметил Вячеслав Тимченко.

На выставке представлены стенды с фотографиями и копии документов, а также амуниция, обмундирование и снаряжение бойцов РККА, солдатские медальоны и другие личные вещи погибших солдат и командиров, обнаруженные участниками Смоленского поискового движения.

В мероприятии приняли участие губернатор Смоленской области Алексей Островский, Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Нина Куликовских, КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области сенаторы РФ.

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