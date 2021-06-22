В Совете Федерации обсудили актуальные вопросы транспортного развития в Республике Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках проходящих в палате Дней региона состоялось расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике.

На расширенном заседании Комитет СФ по экономической политике рассмотрел актуальные вопросы развития транспортной системы и дорожного строительства в Республике Алтай. В мероприятии, которое провел председатель Комитета СФ Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти.

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C докладом выступил министр регионального развития Республики Алтай Константин Зорий. Он сообщил, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на период с 2021 года по 2024 год запланированы ремонтные работы на 182,9 км на общую сумму около 2,7 млрд рублей. «Эти мероприятия позволят повысить процент нормативного состояния до 84 процентов по показателям продольной ровности и наличию дефектов покрытия проезжей части», — рассказал Константин Зорий.

Однако, по словам министра, этот ремонт не затрагивает участок дороги протяженностью в 30 км, который станет единственным препятствием для соединения Республики Алтай с Казахстаном. «Ориентировочная стоимость этих объектов составляет 4,2 млрд рублей, однако за счет собственных средств регион не сможет построить эту дорогу», — отметил Константин Зорий.

Власти региона затронули вопрос о выделении бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по строительству автомобильной дороги, соединяющей Республику Алтай и Республику Казахстан на 2023–2024 годы.

Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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Юрий Федоров

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Юрий Важенин

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Ирек Ялалов

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Валерий Пономарев

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Владимир Кравченко

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Александр Жуков

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Также министр регионального развития поднял вопрос строительства нового моста через реку Катунь, который свяжет Республику Алтай и Алтайский край.

«В настоящее время транспортное сообщение между двумя субъектами осуществляется по аварийному подвесному мосту. Он отвечает нормативным требованиям по безопасности, а его грузоподъемность ограничена и составляет не более 7 тонн. Это мост не может обеспечить пропуск спецмашин, а также ежегодно увеличивающийся поток туристов, прибывающих в Республику Алтай на автомобилях», — сообщил Константин Зорий .

В ходе заседания глава Республики Алтай, Олег Хорохордин рассказал о развитии внутрирегионального авиасообщения, которое не осуществлялось более 20 лет и возобновилось в 2020 году. «На небольших самолетах вместимостью 15 пассажирских мест выполняет рейсы в отдаленные населенные пункты Кош-Агач и Усть-Кокса», — отметил глава Республики. Всего за 2020 год было выполнено 330 таких рейсов, перевезено 7434 пассажира. Средняя загрузка составила 70 процентов, а средняя стоимость билета составляет 2450 рублей.

«Эти рейсы востребованы как местными жителями, так и туристами, которые посещают знаменитые достопримечательности Республики — гору «Белуха», плато «Укок». Открытие авиарейсов позволило сократить время нахождения в пути с 6 часов до 40 минут», — подчеркнул Олег Хорохордин.

В ходе заседания Комитета СФ сенаторы также рассмотрели ряд законов, касающихся изменений в Градостроительном кодексе, расширения норм, предусматривающих право движения по автомобильным дорогам без специальных разрешений машин пожарной охраны и аварийно-спасательных служб, а также развития малого и среднего бизнеса. В частности, изменения, предусматривающие формирование единого реестра организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, авторами которых являются сенаторы Андрей Кутепов и Олег Ткач.

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