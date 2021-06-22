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#НПО Энергомаш22.06.2021 05:30

В НПО Энергомаш развивают высокотехнологичное производство

В Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко состоялось открытие после масштабной реконструкции электроэрозионного участка сборочно-сварочного цеха. До проведения ремонта электроэрозионный участок размещался в удаленном от цеха, требующем капитального ремонта помещении, что создавало сложности с логистикой и поддержанием требуемого уровня культуры производства.

После введения в эксплуатацию нового участка вышеуказанные проблемы исчезнут, что, в свою очередь, положительно скажется на эффективности производства. На вновь созданном участке, находящемся непосредственно на территории цеха, полностью заменены инженерные системы: электроснабжение, водоснабжение, освещение, вентиляция. Оборудована новейшая система пожаротушения, источники бесперебойного питания, что особенно актуально при использовании электроэрозионного оборудования. Производственный процесс стал более безопасным и соответствующим современным требованиям.

Помимо производственных, реконструкция затронула административно-вспомогательные помещения: ИРК, техбюро; организована комната приема пищи. Как отметил генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов, полученный результат — итог комплексной работы всех служб предприятия: и производственных, и инженерных и, тех, кто занимается строительством: «Это еще один шаг в создании комфортной среды для работы, квалифицированных рабочих мест, высокотехнологичного опытного производства».

Важность для производства ракетных двигателей данного участка сложно переоценить — здесь на электроэрозионном оборудовании создаются сложнопрофильные поверхности деталей, которые проблематично или невозможно воспроизвести посредством механообрабатывающего оборудования. Например, изготовление каналов, определяющих профиль лопаток рабочего колеса турбины или соплового аппарата, воздействием электрического тока высокой плотности на заготовку при помощи электрода, который является инструментом.

Ремонтные работы велись по графику, строго регламентирующему каждый этап выполняемых работ.

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