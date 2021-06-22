В. Матвиенко: Каждый, кто делает прививку, вносит вклад в общую безопасность

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации ответила на вопросы журналистов по итогам весенней сессии, а также ряду актуальных тем.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции с журналистами парламентского пула подвела итоги завершающейся весенней сессии.

Смотрите также

В начале встречи она обратила внимание на то, что общение с представителями СМИ проходит в День памяти и скорби. «80 лет назад в этот день гитлеровские войска вторглись на нашу землю. Мощная военная машина встретила серьезнейшее сопротивление всей нашей страны, всего нашего народа».

Среди важных факторов Победы в Великой Отечественной войне Валентина Матвиенко отметила, что государственная система смогла быстро перестроиться и отреагировать на чрезвычайную ситуацию, в кратчайшие сроки перевести всю экономику на военные рельсы. «Но самое главное, что обеспечило Победу, – это сила духа нашего народа, уникальные человеческие качества поколения наших отцов и дедов. Они боролись за свою землю, за свои дома, семьи, детей. Они боролись за правду», — сказала спикер СФ.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что необходимо всегда помнить о подвиге Красной Армии в победе над нацизмом и делать все, чтобы никто не смел посягать на это.

Завершающуюся сессию Председатель СФ назвала плодотворной и насыщенной. «Законодательная, законотворческая деятельность была основана на Указе Президента о национальных целях развития, сосредоточена на реализации Послания Президента Российской Федерации, а также тех проблемах, которые продиктовала жизнь, — пандемия, необходимость срочного реагирования на ее последствия, поддержка экономики, граждан».

Спикер СФ отметила, что социальное законодательство становится более адресным. «Мощно поддерживаем те категории граждан, которые в этом наиболее нуждаются: семьи с детьми, многодетные семьи, беременные женщины, дети, которые не получают алименты, дети-инвалиды, дети с орфанными заболеваниями, — пояснила Валентина Матвиенко. — Мы оперативно смогли реализовать поручение Президента».

Председатель Совета Федерации назвала важной работу законодателей, касающуюся защиты неквалифицированных инвесторов, запрета рекламы в интернете «финансовых пирамид», защиты от действий со стороны коллекторов, а также по вопросам региональной повестки. «В частности, закон об инфраструктурных кредитах позволит субъектам РФ привлекать практически беспроцентные кредиты для важных проектов».

Самое главное, что обеспечило Победу, – это сила духа нашего народа, уникальные человеческие качества поколения наших отцов и дедов. Они боролись за свою землю, за свои дома, семьи, детей. Они боролись за правду

Верхняя палата парламента, добавила Валентина Матвиенко, большое внимание уделяла проблеме газификации домовладений. «Ряд предложений Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации, который в последний год очень эффективно работал с Министерством энергетики, с газовыми и нефтяными компаниями, был поддержан и реализован в виде закона. Это концептуальное изменение политики в сторону регионов».

«Важно, чтобы граждане получали социальные выплаты (на это тоже обращал внимание Президент), не собирая справки, не обивая пороги кабинетов. Для этого создано социальное казначейство. И закон о том, что люди с инвалидностью могут оформлять пенсию по инвалидности и все остальные социальные пособия в режиме электронного общения, уже принят. Несмотря на тяжелейшие ковидные условия Правительство сумело это реализовать. Наши граждане высоко оценивают такую новую для себя возможность», — сказала Валентина Матвиенко.

По мнению спикера СФ, главное направление политики – это повышение благосостояния и качества жизни людей, чтобы государство было удобным, комфортным для проживания. «Это будет зависеть от ускоренного развития субъектов Российской Федерации».

Пресс-конференция Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам весенней сессии

1 из 9

Валентина Матвиенко

2 из 9

Пресс-конференция Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам весенней сессии

3 из 9

Пресс-конференция Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам весенней сессии

4 из 9

Пресс-конференция Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам весенней сессии

5 из 9

Пресс-конференция Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам весенней сессии

6 из 9

Пресс-конференция Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам весенней сессии

7 из 9

Пресс-конференция Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам весенней сессии

8 из 9

Пресс-конференция Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам весенней сессии

9 из 9

По ее словам, экологическая повестка становится все более актуальной как для властей всех уровней, так и для граждан. «Принят важный блок законов в этой части. В частности, внесены поправки в закон об окружающей среде, который теперь будет создавать условия для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право и владеть информацией об экологической ситуации в районе их проживания, о качестве воздуха, качестве воды».

По мнению Валентины Матвиенко, если граждане не будут заботиться об экологии, государственные программы не станут эффективными, не дадут результат. «Надо менять менталитет. Если мы хотим оставить чистую планету нашим детям и внукам, дышать чистым воздухом, каждый должен за собой убирать, мы должны соблюдать правила жизни в обществе и способствовать оздоровлению окружающей среды».

Также Валентина Матвиенко отметила реализацию «дорожной карты» по наведению порядка в лесном хозяйстве. «Уже принят ряд законов. Рабочая группа Совета Федерации подготовила качественные, системные меры. Мы будем мониторить, контролировать принятие соответствующих нормативных актов, то, как эти законы и нормативные акты будут реализованы на практике».

На пресс-конференции ряд вопросов касался темы предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу. Валентина Матвиенко поблагодарила руководство и депутатов Государственной Думы седьмого созыва за конструктивное взаимодействие. «У нас общие цели и задачи, была единая программа работы, это дало хорошие результаты».

Председатель СФ надеется, что новый состав Думы будет мощным, профессиональным, и конструктивный подход в интересах государства сохранится. «Надеемся, что выборы пройдут демократично, прозрачно и Государственная Дума не будет долго заниматься организационными вопросами. Уже осенью нужно будет рассматривать бюджет».

Надо менять менталитет. Если мы хотим оставить чистую планету нашим детям и внукам, дышать чистым воздухом, каждый должен за собой убирать, мы должны соблюдать правила жизни в обществе и способствовать оздоровлению окружающей среды

Валентина Матвиенко добавила, что по итогам единого дня голосования и ежегодной избирательной кампании происходит и обновление Совета Федерации. По ее словам, в этом году у 51 сенатора заканчиваются полномочия. «Полагаю, часть опытных сенаторов продолжат свою работу, и придет часть новых людей. Будет сбалансированное обновление состава Совета Федерации».

Отвечая на вопросы, касающиеся пандемии и вакцинации, Валентина Матвиенко отметила тревожную ситуацию, связанную с распространением коронавируса в России. «Как утверждают специалисты, это новый контагиозный штамм. Заболевание многими переносится очень тяжело. Поэтому региональные власти, исходя из обстановки в субъектах РФ, принимают точечные решения, которые должны способствовать снижению распространения коронавируса и защитить здоровье, безопасность людей», — пояснила спикер СФ.

При этом, добавила Валентина Матвиенко, ответственность за принимаемые решения лежит на Роспотребнадзоре и его службах, а также на региональных руководителях, которые знают ситуацию на местах. «Некоторые регионы принимают дополнительные и необходимые меры по повышению темпов вакцинации, особенно тех категорий граждан, которые работают в сферах, где есть широкое общение с людьми».

Спикер Совета Федерации пояснила, что Роспотребнадзор и главы регионов вынуждены принимать временные меры, в том числе по ограничению плановой медицинской помощи. «Так требуют медицинские правила и санитарно-эпидемиологические службы. Если человек не защищен, у него нет антител, то это в интересах самого человека. Никто не может гарантировать, что после госпитализации он не окажется рядом с тем, кто может его инфицировать».

Председатель Совета Федерации оценила темпы вакцинирования на сегодняшний день как очень низкие. «Когда именно в нашей стране появилась первая эффективная и безопасная вакцина, когда созданы все условия для того, чтобы привиться, трудно объяснить, почему так происходит».

Она выразила уверенность, что победить пандемию можно только при наращивании вакцинации и достижении, как утверждают специалисты, не менее 60–70 процентов вакцинированного населения. «Мы не хотим никаких локдаунов, потому что это имеет серьезнейшие последствия для экономики, благосостояния граждан, общей атмосферы».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что вакцинация остается добровольной. Она выразила надежду, что граждане проникнутся ответственностью, заботой о своем здоровье и здоровье окружающих. По ее мнению, должна быть более высокая ответственность руководителей организаций, учреждений, бизнес-структур за своих работников. «Каждый, кто делает прививку, вносит вклад в общую безопасность».

Комментируя прошедшие в Армении парламентские выборы, Председатель СФ сказала, что, по предварительным итогам, победили те политические силы, с которыми Российская Федерация уже работала и с которыми налажен рабочий контакт. Валентина Матвиенко подчеркнула заинтересованность в том, чтобы как можно раньше начать парламентское взаимодействие. «Надеюсь, что руководство Армении будет заинтересовано в продолжении экономического, внешнеполитического сотрудничества с Российской Федерацией, в том числе и межпарламентского».

Отвечая на вопрос о российско-американских парламентских связях, спикер СФ отметила, что сейчас важны практические шаги со стороны США. «Важно, что после встречи Президентов двух государств послы вернутся к месту службы. Это уже даст многое для налаживания, продолжения диалога. Я с оптимизмом смотрю на возможности продолжения контактов уже на экспертном, дипломатическом и ином уровнях».

По словам Валентины Матвиенко, было бы логичным попытаться на уровне парламентов России и США также сделать попытку начать диалог. «Мы со своей стороны будем предпринимать такие шаги. Надо пытаться находить возможность диалога. Посмотрим на реакцию наших коллег из Сената США».

MIL OSI