Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации с Министром промышленности и торговли РФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.

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В ходе беседы, в частности, обсуждался вопрос наращивания объема производимых в стране вакцин против COVID-19.

Министр рассказал, что сейчас завершается поставка по контракту, рассчитанному в общей сложности почти на 37 млн двойных доз вакцины. Он также сообщил, что совместно с Российским фондом прямых инвестиций налажен механизм использования зарубежных площадок, куда направляется субстанция для производства вакцин.

«На сегодняшний день все технологические процессы налажены, и, начиная с июля, исходя из планов предприятий, можно будет обеспечивать производство до 30 миллионов доз только «Спутник V». А если мы говорим дополнительно о производстве за рубежом, то это еще около 5–6 миллионов доз», — сказал Министр.

Как подчеркнула Валентина Матвиенко, осталось убедить граждан в том, что вакцинация – это крайне необходимо и безопасно. «У нас все условия созданы: вакцин достаточно, сегодня можно провакцинироваться в любом месте – в торговом центре, на вокзале, в аэропорту», — отметила глава СФ.

Однако, по словам Валентины Матвиенко, существует контрпропаганда в Интернете, фейковые новости о вакцинах, которые отталкивают людей от вакцинации.

В ходе встречи также отмечалась важность проведения предприятиями разъяснительной работы с сотрудниками для того, чтобы процесс вакцинации проходил быстрее и активнее.

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