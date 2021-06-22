Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Source: President of Russia – Kremlin

В церемонии в память о защитниках Отечества приняли участие ветераны ВОВ, офицеры Вооружённых Сил России, учащиеся кадетской школы, участники Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

Президент также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы».

Перед мемориалом торжественным маршем прошла рота почётного караула.

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В.Путин: Уважаемые граждане России!

Сегодня тяжёлая, трагическая дата: 80 лет назад началась Великая Отечественная война.

Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту Родины, но этот день – 22 июня – по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей, потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память.

Врагу было мало завладеть чужой землёй. Он пришёл, чтобы истребить наш народ, а тех, кто останется, превратить в рабов, лишив родного языка, традиций предков, нашей культуры.

Такого жестокого геноцида не знала история. И сегодня кровь стынет от того, как, какими методами нацисты и их пособники воплощали свои смертоносные планы, какие зверства чинили они над мирным населением – стариками, женщинами, детьми.

Ответом ненавистному, лютому злу стало духовное единство, сплочённость, массовый героизм советского народа. Вера людей в торжество справедливости, в нашу Победу обладала непостижимой силой. И ради освобождения Отечества они всё вынесли, прошли через горе, страдания, смерть в тылу и на фронте, достигли вершин мужества и самопожертвования в пекле сражений, в тяжелейших вахтах на заводах и фабриках и одержали поистине Великую Победу.

Забыть это всё невозможно, и не случайно священным символом нашей памяти стал Вечный огонь. Проходят десятилетия, но и в будни, и в праздники не иссякает поток людей всех поколений, всех возрастов, несущих цветы к воинским мемориалам и, конечно, сюда – в Александровский сад, к Могиле Неизвестного Солдата.

Для многих людей он родной, тот самый, пропавший без вести дед, прадед, боевой товарищ, любимый человек, люди, погибшие на поле боя, умершие от голода, холода и ран.

Здесь, у Вечного огня, мы склоняем головы перед всеми, кто не вернулся с войны, перед ушедшими от нас ветеранами. Сегодня, в День памяти и скорби, к ним обращены все наши мысли и чувства.

Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и всё делать будем, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям – тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир.

Вечная слава павшим за свободу и независимость Родины! Вечная им память!

Объявляется минута молчания.

(Минута молчания.)

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