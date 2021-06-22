Source: Russia – Council of the Federation

На парламентских слушаниях в Совете Федерации обсудили итоги и перспективы реализации Национального проекта «Экология».

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области провел парламентские слушания на тему «О реализации национального проекта «Экология»».

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«Мы инициировали эти парламентские слушания для того, чтобы предметно рассмотреть ход реализации по всему спектру входящих в нацпроект федеральных проектов, оценить ключевые показатели, качество планирования, кассовое исполнение, внедрение принципа «окрашенных» экологических платежей, услышать не только позиции ведомств, но и мнение экспертов, а также представителей общественности»,- сказал первый вице-спикер.

Национальный проект «Экология» в настоящее время включает в себя 9 федеральных проектов, реализуемых в период 2018 – 2030 годов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I — II классов опасности», «Чистый воздух», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», отметил первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов. Он также сообщил, что в 2020 году по нацпроекту «Экология» и федеральным проектам, входящим в его состав, выполнены все 43 запланированных к достижению показателей. «В 2020 году по национальному проекту «Экология» исполнение средств федерального бюджета составило чуть более 63 млрд. рублей, что соответствует 97,6 % от показателей сводной бюджетной росписи», — подчеркнул Константин Цыганов.

Он также напомнил, что с 1 января 2021 года мероприятия федерального проекта «Чистая вода» запланированы к реализации в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий» в соответствии с решением проектного комитета по национальному проекту «Экология» досрочно завершен. Показатели, результаты, контрольные точки, мероприятия, финансирование перенесены в федеральные проекты «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

«Реализация национального проекта «Экология» осуществляется путем включения соответствующих мероприятий в государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды»», — отметил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия На сегодня, среди целей обновленного национального проекта создание комфортной и безопасной среды для жизни, ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое. Также запланировано снижение в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. «Особое место среди целей занимает создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза», — подчеркнул Алексей Майоров.

Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В 2021 году по национальному проекту «Экология» и федеральным проектам, входящим в его состав, запланировано к достижению 45 показателей. На это из федерального бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 81,5 млрд. рублей.

Комментируя итоги парламентских слушаний, Андрей Яцкин отметил, что реализация национального проекта «Экология» находится под пристальным парламентским контролем Совета Федерации.

«Приоритет Совета Федерации как палаты регионов – достижение практических результатов в виде ощутимых людьми положительных изменений окружающей среды на местах, в субъектах Российской Федерации» — подчеркнул Андрей Яцкин.

«Национальный проект «Экология» — это уникальный инструмент, использовать который максимально эффективно можно только по‑партнерски объединив усилия законодателей, Правительства, бизнеса и общественности. Совет Федерации будет использовать все свои полномочия для содействия этой работе»,- заявил первый вице-спикер СФ, подводя итог дискуссии.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, сенаторы РФ Елена Авдеева, Римма Галушина, Денис Гусев, Константин Долгов, Дмитрий Кузьмин, Юрия Лазутина, Геннадий Орденов, Дина Оюн, Александр Савин, Виктор Смирнов, Олег Цепкин, Андрей Чернышев, заместители Министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов и Сергей Аноприенко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Родионова, представители федеральных и региональных органов государственной власти.

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