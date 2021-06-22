А. Майоров: Мы обсудили вопросы охраны окружающей среды и развития агропромышленного комплекса Республики Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Вопросы охраны окружающей среды и развития агропромышленного комплекса Республики Алтай». Мероприятие прошло в рамках Дней Республики Алтай в Совете Федерации.

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Провел заседание председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области сенаторы Российской Федерации, статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.

По словам Алексея Майорова, Комитет СФ совместно с представителями делегации Республики Алтай подготовили проект решения, который предусматривает комплекс мероприятий по трем основным вопросам, решение которых поможет в социально-экономическом развитии региона.

Сенатор обратил внимание, что речь идет о совершенствовании инструментов реализации Государственной программы комплексного развития сельских территорий, законодательном обеспечении и регулировании развития животноводства и установление соответствующего правового статуса понятия отгонное пастбище в земельном законодательстве, а также об улучшении законодательства в целях развития конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса и использование для этих целей лесных участков. «Решение этих вопросов затрагивает деятельность и в других субъектах РФ и будет способствовать их развитию», — подчеркнул Алексей Майоров.

Глава Комитета СФ указал, что актуальным вопросом текущей повестки является обеспечение предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации их последствий. Поручениями Президента РФ на органы государственной власти возложена обязанность в установлении границ зон затопления и подтопления в соответствии с утвержденными графиками. В настоящее время такие зоны установлены по четырем населенным пунктам, включая Горно-Алтайск. В них проживает 40 процентов населения Республики. В 2020-м году разработаны проектные материалы еще по трем населенным пунктам, которые в настоящее время согласовываются в ФОИВах. Сенатор подчеркнул серьезность поставленных задач и необходимость их решения в 2021 г.

Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Владимир Лебедев

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Сергей Митин

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Татьяна Гигель

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Людмила Талабаева

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Вадим Николаев

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Арсен Фадзаев

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Егор Борисов

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Игорь Зубарев

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Геннадий Орденов

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Виктор Новожилов

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Олег Алексеев

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Алексей Майоров

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Председатель Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай Артур Кохоев отметил важность обсуждения стоящих перед регионом задач на федеральном уровне. Главными направлениями в работе Республики спикер регионального парламента назвал аграрный сектор и туризм.

В обсуждении вопроса приняли участие министр сельского хозяйства Республики Алтай Андрей Цыгулев, председатель Комитета Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике Рустам Байдалаков, председатель Комитета Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике Сергей Тимошенский.

В ходе заседания сенаторы рассмотрели ряд федеральных законов.

Первый заместитель председателя Комитета СФ Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области представил изменения в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ внесен сенаторами Российской Федерации Сергеем Митиным, Константином Долговым, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Татьяной Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области депутатами Государственной Думы.

По словам Сергея Митина, закон направлен на совершенствование норм, регулирующих прибрежное рыболовство. «Федеральным законом устанавливается, что при осуществлении прибрежного рыболовства на судах рыбопромыслового флота допускается производство живой, свежей и охлажденной рыбной продукции, виды которой определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности», — пояснил парламентарий.

В рамках заседания сенаторы уделили особое внимание совершенствованию законодательства в сфере лесного хозяйства.

Как подчеркнул Алексей Майоров, этот вопрос стоит на особом контроле Совета Федерации, идет активная работа в рамках рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства под председательством заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области

В частности, член Комитета СФ Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай представила Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Документ был внесен Правительством РФ. Сенатор отметила, что изменения направлены на выполнение поручений Президента России по декриминализации лесного комплекса и посвящены вопросам лесоустройства.

Заместитель председателя Комитета СФ Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа представила изменения в статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе». Законопроект был внесен сенаторами Российской Федерации Константином Долговым, Еленой Зленко и депутатами Государственной Думы.

Сенатор также обратила внимание на важный Федеральный закон «О внесении изменений в главу XVI Федерального закона «Об охране окружающей среды» и статьи 1 и 4 Федерального закона «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха».

Заместитель председателя Комитета СФ Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края представил Федеральный закон, уточняющий отдельные положения Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и Федерального закона «Об экологической экспертизе» с учетом действующего законодательства в области государственного санитарно-эпидемиологического надзора и в области государственной экологической экспертизы. Закон направлен на совершенствование правовых основ обеспечения безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами для охраны окружающей среды, здоровья людей. Федеральным законом также вносятся изменения в ряд других федеральным законов.

Комитет рекомендовал палате одобрить указанные федеральные законы.

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