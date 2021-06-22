Антон Семейкин оценил мобилизационную подготовку компаний ТЭК в Свердловской области

Source: Russia Ministry of Energy

Екатеринбург, 22 июня. – Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Антон Семейкин в ходе рабочей поездки в Свердловскую область провёл совещание с представителями органов исполнительной власти региона по вопросам взаимодействия в части мобилизационной подготовки компаний ТЭК.

Директор Департамента рассказал о задачах, стоящих перед регионами страны в области мобилизационного планирования и о современных вызовах, с которыми сталкивается ТЭК.

Также под председательством Антона Семейкина прошло совещание с представителями компаний ТЭК. Участники обсудили новые тенденции и требования в области мобилизационной подготовки и мобилизации, а также новые подходы, реализуемые Минэнерго России в данном направлении деятельности.

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