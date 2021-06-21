Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Солнцестояние#Солнце21.06.2021 03:30

21 июня – День летнего солнцестояния

Утром в понедельник, 21 июня 2021 года в 06:32 по московскому времени, наступит летнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира. В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии — зима.

При этом в Северном полушарии наблюдается самый длинный световой день и самая короткая ночь. Это происходит, потому что в день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, поднимается на наибольшую высоту над горизонтом на юге, т.е. в полдень можно наблюдать самое высокое Солнце в Северном полушарии, а заходит за горизонт на северо-западе. Солнце большую часть суток находится над горизонтом и поэтому 21 июня наблюдается самый длинный световой день в году в Северном полушарии.

В Москве он длится 17 часов 33 минуты. Для сравнения — в день зимнего солнцестояния, 21 декабря, продолжительность светового дня в Москве всего 7 часов. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет «держать эту высоту», словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца. Затем Солнце начинает опускаться к югу, световой день начинает уменьшаться.

До 21 июня Солнце движется по созвездию Телец, а затем переходит в созвездие Близнецы, где останется до конца месяца. На широте Москвы продолжительность дня возрастает от 17 часов 8 минут в начале июня месяца, и до 17 часов 33 минуты в день солнцестояния. Приведенные данные по продолжительности дня справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца в течение месяца имеет значение около 57 градусов.

На широте Санкт-Петербурга наступают белые ночи, а севернее 66 широты наступает полярный день. Так, в Мурманске, на широте 68о58’ в самом разгаре полярный день, который длится 2 месяца — с 22 мая по 22 июля. В этот период Солнце не опускается за линию горизонта.

Источник: Московский планетарий

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