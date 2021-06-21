Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

И. Панченко провел «круглый стол».

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Панченко ПанченкоИгорь Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тульской области в режиме видеоконференции провел «круглый стол» на тему «Проблемные вопросы формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в субъектах РФ».

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа член Комитета СФ по экономической политике Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Министерства природных ресурсов и экологии РФ Андрей Федотовский, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, представители государственных, коммерческих, научных организаций, эксперты.

Игорь Панченко отметил, что «круглый стол» является продолжением системной работы Совета Федерации совместно с органами исполнительной власти и ППК «Российский экологический оператор» по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации.

«Реформа отрасли переработки и сбора отходов в России реализуется уже несколько лет, в этой связи есь необходимость обсуждения хода реализации реформы, деятельность региональных операторов, подготовку федеральной схемы обращения с ТКО, реализацию национального проекта «Экология», тарифообразование, применение механизма расширенной ответственности производителей, а также имеющиеся проблемные вопросы, тормозящие проведение реформы», — сказал Игорь Панченко.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Иван Абрамов

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Ирек Ялалов

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Игорь Панченко

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Иван Абрамов

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Денис Буцаев проинформировал о текущей ситуации в работе региональных операторов. В настоящее время в России 280 зон деятельности, в 247 зонах региональные операторы приступили в работе, в 8 зонах региональные операторы определены, но не приступили к работе.

Он сообщил, что в 2020 году собираемость платежей достигла в среднем по России 85,7 процентов, что можно назвать фактическим достижением целевого показателя. В первом квартале 2021 года наблюдается плавное повышение уровня собираемости, он превысил 86 процентов, или 58 миллиардов выставленных счетов и 50 миллиардов собранных. Регионы с наибольшей собираемостью — Белгородская, Липецкая Оренбургская Московская области. Охват населения услугой в 2020 году составил 82 процента.

Работа с федеральной схемой завершена, согласована со всеми регионами и в этом году будет утверждена, сказал Денис Буцаев.

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