Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#Первый канал#Вызов#Союз МС-19#Пилотируемая космонавтика#ЦПК21.06.2021 14:05

Участники проекта «Вызов» отрабатывают любые нештатные ситуации

Нештатные ситуации во время возвращения на Землю отрабатывают сейчас актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Участники первого художественного фильма на орбите с рабочим названием «Вызов». Его будут снимать уже в октябре. И все это часть грандиозного научно-просветительского проекта, который Первый канал реализует совместно с Госкорпорацией «Роскосмос».

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Спустя почти месяц изнурительной подготовки к космическому полету актриса Юлия Пересильд уже лихо надевает скафандр, это не просто образ: «Перевоплощаться, да, но это немножко другая часть этой истории. Тут играть и некогда, и незачем, честно говоря». Режиссер Клим Шипенко на тренировке продумывает особенности киносъемки, невесомости, например, кровь приливает к лицу: «Мы будем готовить Юлю к тому, что ей надо будет на тренажере заниматься, чтобы отек с лица спадал. Юля останется прекрасна».

Съемочная группа, как и космонавты, не только готовятся к перегрузкам на орбите, учатся выживать и на планете Земля на случай, если при посадке их спускаемый аппарат окажется не в расчетной точке, а где-то в глухом лесу или ледяном озере. Кинематографисты заходят внутрь с инструктором. Втроем нужно переодеться в капсуле объемом всего три кубических метра. За такую тренировку члены экипажа могут потерять несколько килограммов. Инструкторы оценивают состояние здоровья и командный дух.

«Важно членам экипажа получить еще, помимо всего прочего, уверенность друг в друге, что в какой-то критический момент его коллега по экипажу не подведет», — говорит Анатолий Забрусков, начальник отдела Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Лишь спустя два часа глоток свежего воздуха. Теперь в гидрокостюмах нужно держаться на плаву, ожидая спасателей. Первым делом экипажу нужно зацепиться друг за друга ногами и выстроиться в форме звезды, чтобы держаться вместе даже при сильном течении. Цепью переплывают водоем. После реальной космической экспедиции будет сложнее, невесомость отберет все силы. С собой у экипажа аварийные запасы, но даже перекусить в таком положение — испытание.

Затем пускают солнечных зайчиков, чтобы выйти на связь, нужно уметь подавать любые сигналы. Загораются сигнальные патроны, такую картину замечают с воздуха и экипаж эвакуируют. Для очередного успешного зачета есть победная песня.

«Групповая работа, ансамблевая работа. Это и в театре так трудно, и здесь. Главное, наверное, все время быть вместе. Это самое главное», — делится Юлия Пересильд, заслуженная артистка РФ.

«По нарастающей идут усложнения, по нарастающей. Так что боюсь себе представить, что нас еще ждет», — признается режиссер Клим Шипенко.

Ждет и дублирующий экипаж, актриса Алена Мордовина и режиссер Алексей Дудин, которым предстоит готовиться к полету до самого старта. Вот и сегодня они тоже прошли испытания жарой и водой.

«Перед тем, чтобы нас допустили к практике, мы должны как бы защитить и доказать, что мы теоретически все это знаем и умеем, права на ошибку у нас нет. Поэтому приходится ночами учить, все осваивать, тренироваться», — говорит режиссер Алексей Дудин.

«Нужно освоить огромное количество новой информации, нам было бы проще, конечно, выучить самый сложный текст и утром его сыграть. Но здесь немножко другая история. Здесь необходимо использовать аналитические ресурсы своего мозга», — рассказывает Юлия Пересильд, заслуженная артистка РФ.

Подробная аналитика и на разборе полетов. Ведь обучение непрофессионалов по ускоренной программе будет востребовано в будущем для отправки на орбиту узких специалистов: врачей или ученых. Поэтому «Вызов» — это не только первое кино на орбите, а еще и часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала и Госкорпорации «Роскосмос». Съемочная группа отправится на Международную космическую станцию в октябре и, будем надеяться, с отснятым материалом вернется штатно, совершит посадку не на воду, а приземлится в степях.

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