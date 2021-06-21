Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации открылась фотовыставка, посвященная 30-летию Катунского биосферного заповедника и 30-летию Республики Алтай.

В Совете Федерации открылась фотовыставка «Катунский заповедник. Сохранить красоту, созданную природой». Мероприятие посвящено 30-летию Катунского биосферного заповедника и 30-летию Республики Алтай.

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Выставку представила член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель. ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай

Как подчеркнула Татьяна Гигель, основная цель – сохранение первозданной красоты природы Горного Алтая. По ее словам, Катунский биосферный заповедник — нетронутый уголок дикой природы, расположенный в самой высокогорной части Алтая — Катунском хребте. К территории заповедника прилегает гора — Белуха — Уч-Сумер (4 506 м).

Татьяна Гигель рассказала, что история создания заповедника начиналась с 1917 года, когда известный географ и путешественник Петр Семенов – Тян-Шанский впервые озвучил идею о создании в Центральном Алтае — Алтайского горного парка. Официально Катунский заповедник был создан Постановлением Совета Министров РСФСР 25 июля 1991 г. на площади 157 664 га.

На выставке представлено 40 фотокартин. В них в полной мере отражены красота и величие алтайской природы. Первозданная природа заповедника представлена картинами неприступных горных вершин с ледниками и снежниками, множества скал, горных рек с живописными водопадами, озер и альпийских луов. Заповедник сохраняет 667 видов растений, из них 17 редких, находящихся под угрозой исчезновения. Фауна заповедника уникальна, здесь обитают 59 видов млекопитающих, в числе которых краснокнижные.

В Совете Федерации открылась фотовыставка «Катунский заповедник. Сохранить красоту, созданную природой»

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Катунский заповедник. Сохранить красоту, созданную природой»

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Катунский заповедник. Сохранить красоту, созданную природой»

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Катунский заповедник. Сохранить красоту, созданную природой»

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Катунский заповедник. Сохранить красоту, созданную природой»

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Катунский заповедник. Сохранить красоту, созданную природой»

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Катунский заповедник. Сохранить красоту, созданную природой»

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Сенатор обратила внимание, что в заповеднике активно развиваются экологическое просвещение, воспитание экокультуры, сохранение традиционных знаний коренного населения и развитие познавательного туризма.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай подчеркнул, что выставка организована в рамках Дней Республики Алтай в верхней палате российского парламента.

Директор заповедника Александр Затеев отметил, что Катунский заповедник высоко ценится на международном уровне. Так, в 1998 году он стал объектом Всемирного природного наследия «Золотые горы Алтая», в 2000 г. был включен во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Он рассказал о деятельности сотрудников охраняемой природной территории — хранителей заповедных земель. На сегодняшний день в заповеднике проводится большая научно-исследовательская работа.

В открытии выставки приняли участие сенаторы Российской Федерации Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края , Владимир Городецкий, ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области и другие.

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