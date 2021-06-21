С. Кисляк: Российские сенаторы участвуют в работе летней сессии ПАСЕ

Source: Russia – Council of the Federation

Российские парламентарии будут принимать участие в работе ассамблеи дистанционно.

Российские сенаторы приступили к работе в рамках июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая открылась в Страсбурге.

Смотрите также

Об этом сообщил первый заместитель Комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части российской делегации ПАСЕ Сергей Кисляк. КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия

В составе делегации — сенаторы Российской Федерации Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области , Дмитрий Василенко, ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ольга Хохлова. ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области

Как и во время предыдущих сессий с начала года, дискуссии в ПАСЕ по решению Бюро Ассамблеи вновь пройдут в гибридном формате. Российские парламентарии будут принимать участие в работе сессии дистанционно.

Сергей Кисляк обратил внимание, что основные темы повестки дня будут посвящены дискуссиям о преодолении социально-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, о влиянии сложившейся ситуации на права детей и правовым последствиям в случае введения ковид-паспортов и сертификатов.

Запланированы дебаты по темам о привлечении к ответственности политиков за заявления, сделанные ими во время действия их мандата, и о повышении прозрачности и регулировании пожертвований на нужды политических партий. Важное внимание будет уделено обсуждению вопроса о свободе СМИ и праве народа на получение информации, а также теме о европейской политике в отношении диаспор.

Российская делегация планирует принять активное участие в обсуждении вопросов, связанных с защитой прав женщин. В среду состоится дискуссия, приуроченная к 10-й годовщине принятия Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин. На заседании Ассамблеи по этой теме выступят Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, иракская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2018 года Надия Мурад, спикер румынского Сената Анка Дана Драгу, министр-делегат по вопросам равенства между мужчинами и женщинами и борьбе с дискриминацией Элизабет Морено и спецдокладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях Дубравка Шимонович. Кроме того, на голосование будет вынесена резолюция о необходимости расширения участия женщин из недостаточно представленных групп в политике и процессе принятия важных общественных решений.

«Мы готовы к конструктивному взаимодействию с коллегами в ПАСЕ, планируем принять участие в основных дискуссиях сессии», — подчеркнул Сергей Кисляк. Сенатор обратил внимание, что вопросы, касающиеся России, практически не фигурируют в повестке дня и связанные с ней дебаты развернутся преимущественно лишь во время обсуждения резолюции о соблюдении прав крымских татар в среду.

Эта сессия приходится на период венгерского председательства в Комитете министров Совета Европы. В этой связи будет представлен доклад от имени главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который также ответит на вопросы депутатов. Также в ходе сессии запланировано выступление Генерального секретаря СЕ Марии Пейчинович-Бурич.

MIL OSI