Состоялось совместное заседание комитетов СФ, посвященное перспективам интеграционных процессов в рамках ЕАЭС

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие было посвящено подготовке «правительственного часа» 507-го заседания СФ.

Состоялось совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Смотрите также

В заседании приняли участие первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области заместители Председателя СФ Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатели комитетов СФ Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия сенаторы РФ.

Мероприятие было посвящено подготовке «правительственного часа» 507-го заседания Совета Федерации, которое состоится 23 июня 2021 года.

Темой «правительственного часа» станут «Перспективы интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза». С Докладом выступит заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук.

Открывая совместное заседание комитетов СФ, Григорий Карасин отметил исключительную значимость развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, необходимость наращивания и эффективного использования интеграционного потенциала.

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

1 из 18

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

2 из 18

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

3 из 18

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

4 из 18

Андрей Кутепов

5 из 18

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

6 из 18

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

7 из 18

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

8 из 18

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

9 из 18

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

10 из 18

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

11 из 18

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

12 из 18

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

13 из 18

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

14 из 18

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

15 из 18

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

16 из 18

Елена Зленко

17 из 18

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по экономической политике, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

18 из 18

Алексей Оверчук проинформировал об основных положениях доклада и ответил на вопросы сенаторов, касающиеся практических аспектов экономической интеграции.

Также в этот же день на заседании Комитета СФ по международным делам сенаторы рекомендовали палате ратифицировать Протоколы о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, направленных на дальнейшее совершенствование правового регулирования в рамках ЕАЭС и формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского союза.

MIL OSI