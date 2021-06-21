Реализацию индивидуальных программ развития четырех регионов рассмотрели на «круглом столе» в СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Модератором выступил Л. Сафин.

Комитет Совета Федерации по экономической политике совместно с Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам провели «круглый стол» по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тыва.

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Модератором выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Ленар Сафин. СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан

В мероприятии участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики член Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын, СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков, ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Галкин, заместитель Министра строительства жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев, представители Министерства финансов РФ, Счетной палаты РФ.

Сергей Галкин напомнил, что в 2020 году были запущены 10 индивидуальных программ развития регионов. «Был сформирован дополнительный инструмент помощи руководителям регионов в работе над социально-экономическими задачами. Цель программ — дать главам регионов инструмент для ускорения темпов экономического роста, привлечения новых инвесторов, повышения качества жизни. При этом программы предусматривают около 250 мероприятий, до 2024 года на эти цели должно быть направлено 50 миллиардов рублей».

По его словам, в 2020 году в 10 регионах реализовано 204 программы, создано около 4 тысяч рабочих мест и привлечено более 16 миллиардов рублей частных инвестиций. Регионами освоено 9,8 миллиардов, или 98 процентов,

В Республике Алтай, Тыве и Карелии в 2020 году запущено около 88 мероприятий, выполнено из них 15, на финансирование по всем программам, которые курирует Министерство экономического развития, направлено 6,4 миллиарда рублей. При этом регионами освоено 96,8 миллиардов финансирования.

«Круглый стол» по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тыва

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Ленар Сафин

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Юрий Федоров

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Анатолий Широков

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«Круглый стол» по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тыва

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Дина Оюн

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«Круглый стол» по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тыва

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Иван Абрамов

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«Круглый стол» по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тыва

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«Круглый стол» по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тыва

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«Круглый стол» по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тыва

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«Круглый стол» по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тыва

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«Круглый стол» по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тыва

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«Круглый стол» по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тыва

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«Круглый стол» по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тыва

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«Круглый стол» по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тыва

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«Круглый стол» по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тыва

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«Круглый стол» по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тыва

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«Круглый стол» по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тыва

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«Прошлый год был стартовым для регионов, тем не менее, в этих трех регионах уже создан определенный потенциал рабочих мест», — сказал Сергей Галкин. Он отметил, что Алтай работал по такому важному направлению, как развитие туристического потенциала. Был запущен индустриальный кластер в Республике Тыва. В Карелии идет плановая работа по развитию туристско-рекреационного кластера «Беломорские петрографы».

Юрий Гордеев проинформировал о социально-экономической ситуации в Республике Марий Эл и ходе реализации десяти запланированных мероприятий. Это стимулирование производства сельскохозяйственной продукции, создание регионального фонда развития промышленности и его докапитализация, проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры, утверждение программы перспективного развития электроэнергетики, инвентаризация объектов незавершенного строительства и другие.

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