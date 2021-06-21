Source: Russia – Council of the Federation

В ходе заседания профильного Комитета СФ обсуждался также вопрос об утверждении изменения границы города федерального значения Санкт-Петербурга.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел расширенное заседание Комитета на тему «Вопросы развития городских агломераций в Республике Алтай» в рамках проведения Дней Республики Алтай в Совете Федерации 21–23 июня 2021 г.

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В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в СФ исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай сенаторы РФ, первый заместитель председателя правительства Республики Виталий Махалов, представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления.

Андрей Шевченко подчеркнул, что вопрос развития городских агломераций – предмет особого внимания Комитета. «В декабре прошлого года при нашем Комитете совместно с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления была создана рабочая группа по выработке предложений по социально-экономическому развитию муниципальных образований в рамках агломераций», — сообщил парламентарий.

Он также обратил внимание, что в конце мая текущего года эти вопросы были вынесены на парламентские слушания. Темой парламентских слушаний стали актуальные вопросы координации социально-экономического развития муниципальных образований в рамках агломераций, в том числе обсуждался вопрос о развитии средних и малых агломераций.

«Мы знаем, что в стратегии пространственного развития Российской Федерации сделан акцент на развитии крупных и крупнейших городских агломераций. Но наша позиции состоит в том, что особое внимание должно быть уделено также развитию средних и малых агломераций», — подчеркнул Андрей Шевченко.

Комитет СФ принял к сведению информацию министра экономического развития Республики Алтай Вячеслава Тупикина о формировании Горно-Алтайской городской агломерации.

Сенаторы приняли решение учесть предложения Республики Алтай по вопросам развития агломераций и опыт межмуниципального сотрудничества региона в рамках деятельности соответствующей рабочей группы при Комитете.

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Галина Карелова

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Андрей Шевченко

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Аркадий Чернецкий

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Владимир Городецкий

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Сергей Лукин

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Елена Авдеева

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Юлия Лазуткина

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Дина Оюн

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Денис Гусев

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Андрей Шевченко

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Также законодатели рекомендовал Министерству экономического развития РФ рассмотреть предложения Республики Алтай по вопросу о закреплении статуса малых городских агломераций.

В ходе расширенного заседания сенаторы рассмотрели вопрос об утверждении изменения границы города федерального значения Санкт-Петербурга. В обсуждении этой темы принял участие председатель Комитета СФ по экономической политике, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

В Совет Федерации поступило обращение Законодательного Собрания и губернатора Санкт-Петербурга об утверждении изменения границы города федерального значения.

Согласно информации, изложенной документе, необходимы изменения границы Санкт-Петербурга вызвана созданием трёх искусственных земельных участков в акватории Финского залива.

Указанные земельные участки предназначены для размещения объектов внешнего водного транспорта и внутригородского транспорта, что будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию города, повышению его инвестиционной привлекательности, развитию транспортной инфраструктуры, а также реализации приоритетных городских программ.

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендовал Совету Федерации утвердить изменение границы Санкт-Петербурга.

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