Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#GLEX21.06.2021 22:57

Рабочая встреча ЦЭНКИ и Air Liquide

Генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Руслан Мухамеджанов и руководитель коммерческой службы в космической сфере группы компаний Air Liquide Янник Хуанико провели переговоры о перспективах сотрудничества в ходе Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в городе Санкт-Петербурге.

Стороны обсудили вопросы по возможности поставки кислорода и жидкого азота на подведомственные ЦЭНКИ объекты, а также технологические процессы по перегрузке и хранению их на территории производственной площадки филиала ЦЭНКИ — Центра обеспечения компонентами ракетных топлив в Нижегородской области.

По итогам встречи было принято совместное решение о продолжении рабочих встреч для более детальной проработки вопросов дальнейшего сотрудничества.

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