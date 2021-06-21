Source: Russia Federal Space

#НПЦАП21.06.2021 07:25

Работники НПЦАП представили доклады на Международной конференции по интегрированным навигационным системам

В июне 2021 года в Государственном научном центре Российской Федерации АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» в городе Санкт-Петербурге прошла XXVIII Международная конференция по интегрированным навигационным системам.

В мероприятии принимали участие ученые из России, Китая, Франции, Германии, Нигерии, Италии, Турции, Израиля и Украины — в общей сложности более 247 специалистов в области интегрированных навигационных систем. В течение трех дней были заслушаны порядка 100 докладов. Свои научные статьи представили и работники интегрированной структуры Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина (НПЦАП, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

В секции «Инерциальные системы и датчики» с совместным научным трудом выступили представители НПЦАП и филиала ВА РВСН имени Петра Великого на тему «Синтез корректирующего контура маятникового акселерометра с применением компьютерных технологий». Докладчик — работник Центра Константин Андреев.

Совместную научную статью работников филиала НПЦАП — ПО «Корпус» в рамках той же секции представил Дмитрий Калихман. Он выступил с докладом на тему «Оценка погрешностей современных информационно-измерительных систем в условиях реальных эксплуатационных воздействий с использованием частного метода».

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