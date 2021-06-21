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#НПО Энергомаш#МГУ21.06.2021 17:15

Предзащита совместного проекта школьников и специалистов Энергомаша состоялась в Ломоносовской гимназии МГУ

В Ломоносовской гимназии Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова состоялась предварительная защита проекта «Перспективные способы охлаждения камеры сгорания», над которым работает группа учащихся гимназии под руководством специалистов Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Напомним, что проект был представлен группой специалистов Конструкторского бюро НПО Энергомаш в середине октября 2020 года, и оказался одним из наиболее популярных среди гимназистов. Сразу 9 старшеклассников захотели воплотить свои идеи в проекте. В рамках совместной работы, которая рассчитана на 1,5 года, гимназисты пробуют свои силы в проектировании, проведении расчетов.

Сложность заключалась в том, что в условиях ограничений из-за коронавирусной инфекции большая часть совместной работы учащихся с инженерами Энергомаша проходила в дистанционном формате: гимназистов познакомили с устройством жидкостного ракетного двигателя и камеры сгорания, теорией теплообмена. В практической части в формате дистанционного обучения ребята попробовали посчитать и построить профиль камеры сгорания.

Лишь в марте 2021 года во время проведения на Энергомаше проектной недели участники проекта и энергомашевские специалисты впервые увидели друг друга в лицо, и сразу началась плодотворная работа. Гимназисты приступили к созданию электронных моделей камеры сгорания на основании тех расчетов, что были ими подготовлены самостоятельно. Предварительные результаты совместного с НПО Энергомаш проекта «Перспективные способы охлаждения камеры сгорания» учащиеся Ломоносовской гимназии МГУ защищали перед руководством гимназии и приглашенными специалистами.

Как отметил начальник сектора ведения электронной структуры и компоновки Дмитрий Булгаков, и во время дистанционной работы, а особенно когда общались на проектной неделе, было видно, что ребятам интересно: «Мы очень переживали за них во время предзащиты — но наши ребята с отменным мужеством отвечали на самые каверзные вопросы и очень достойно представили проект».

По словам начальника отдела оценки и развития персонала Натальи Данильцевой, ребятам предзащита далась непросто — приглашенные эксперты не являлись специалистами в двигателестроении, так что приходилось рассказывать о сложных, но понятных профессионалам вещах максимально доступно, а также отвечать на отвлеченные вопросы, не касающиеся темы проекта:

«Надо сказать, что ребята большие молодцы — справились с защитой отлично. Они сейчас отправились на заслуженные каникулы, а с сентября — по возвращении в гимназию — начнется самая напряженная и ответственная часть работы — за оставшиеся полгода надо успеть практически воплотить те наработки, которые рассматривались в теории. Создать прототип и провести испытания, которые покажут правильность предложенного решения».

Во время проектной недели с помощью специалистов отдела рекламно-выставочной деятельности НПО Энергомаш для гимназистов была организована экскурсия в павильон «Космос» на ВДНХ.

«Ребята помимо участия в проекте много учатся и редко выходят за стены гимназии, — рассказала Наталья Данильцева, — поэтому мы решили показать им, что собой представляет космическая отрасль нашей страны. Может быть это станет еще одним шагом по профориентации детей и привлечению молодых талантов на орбиту ракетного двигателестроения».

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