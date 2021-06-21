Поручения в связи с наводнениями в Крыму

Source: President of Russia – Kremlin

Заместителю Председателя Правительства Татьяне Голиковой Голикова Татьяна АлексеевнаЗаместитель Председателя Правительства поручено принять меры для обеспечения нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Министру обороны Сергею Шойгу Шойгу Сергей КужугетовичМинистр обороны поручено привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений в Ялте и в других районах Крыма, где это требуется.

Дано также поручение главе МЧС Евгению Зиничеву Зиничев Евгений НиколаевичМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий нарастить группировку экстренных служб на полуострове и принять необходимые меры для экстренной ликвидации последствий непогоды.

Главе Крыма Сергею Аксёнову Аксёнов Сергей ВалерьевичГлава Республики Крым поручено самым активным образом участвовать в соответствующих работах, которые по указанию Президента получат экстренную и масштабную помощь на федеральном уровне.

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