О восстановлении электроснабжения потребителей в Свердловской области

Source: Russia Ministry of Energy

Под контролем Минэнерго России восстановлено электроснабжение потребителей в Свердловской области, где 20 июня из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 метров в секунду происходили отключения в сетях 110-35 кВ и в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО «Россети» – ОАО «МРСК Урала», АО «Облкоммунэнерго», АО «Региональная сетевая компания»).

Энергетики завершили восстановительные работы, всем потребителям подано напряжение.

Максимально без электроснабжения оставались около 55 900 человек. Мощность отключённых потребителей составляла 16,69 МВт. Восстановительные работы вели 71 бригада (232 специалиста и 75 единиц техники).

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 или на специализированном портале компании.

21.06.2021

Системный оператор провел конкурентный отбор субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в период с июля по сентябрь 2021 года.

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