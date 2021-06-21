Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-18#Союз МС-19#Прогресс МС-1621.06.2021 10:10

Орбиту МКС увеличат почти на 1 км в ходе коррекции 24 июня

Высоту орбиты Международной космической станции 24 июня 2021 года планируется увеличить на 890 метров с помощью двигателей транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16».

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), в 05:25 по московскому времени будет выдана команда и включены двигатели корабля «Прогресс МС-16», которые проработают 466 секунд. Величина импульса — 0,5 м/с. Средняя высота орбиты станции составит около 420,26 км над поверхностью Земли.

Параметры орбиты МКС после проведения корректирующего манёвра:

Период обращения: 92,92 мин;

наклонение орбиты: 51,66 град;

минимальная высота орбиты: 419,27 км;

максимальная высота орбиты: 439,32 км.

Плановая коррекция орбиты проводится с целью формирования баллистических условий перед стартом американского корабля CST-100 Starliner (Boe-OFT 2), транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой спускаемого аппарата «Союз МС-18».

В данный момент на Международной космической станции работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле «Союз МС-18», а также члены экипажа корабля Crew Dragon астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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