Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева21.06.2021 12:32

Новый участок производства ИСС

В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») введён в эксплуатацию новый участок испытаний.

Новый производственный участок организован в цехе сборки корпусных узлов космических аппаратов компании ИСС. Основным рабочим местом является термовакуумная камера ТБК-110, предназначенная для дегазации и термоциклирования при температурах от минус 140 ºC до плюс 150ºC, а также проверки на герметичность узлов и систем космических аппаратов.

Камера ТБК-110 оснащена вакуумно-откачной системой, набором криогенных экранов, имитаторами тепловых потоков с системой, позволяющей одновременно контролировать и управлять 160 каналами термометрии и подачи электрической мощности. Внутренние размеры камеры: 7,5 м х 4 м х 4,5 м, полезный объём — 110 м³. Отличительной особенностью ТБК-110 является прямоугольная форма конструкции, которая позволяет оптимально использовать внутренний объём камеры при испытаниях сотовых панелей.

«Камера ТБК-110 будет работать в круглосуточном режиме, — рассказал начальник отдела термовакуумных испытаний компании ИСС Александр Шаров. — Это обусловлено большим количеством выпускаемой предприятием продукции, которая требует такого рода проверок».

Ввод нового оборудования в эксплуатацию позволит максимально эффективно распределять нагрузку на производственные участки, обеспечивать высокое качество и требуемые сроки испытаний космической техники.

MIL OSI