Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный21.06.2021 19:30

На Техническом комплексе космодрома Восточный открыли «Аллею Славы»

Силами сотрудников Технического комплекса Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») возле Инженерного корпуса космодрома создана «Аллея Славы», посвященная 80-летию первого боевого применения БМ-13 — «Катюши».

Главный экспонат аллеи — восстановленная БМ-13, советская боевая машина реактивной артиллерии периода Великой Отечественной войны. Ее техническое состояние близкое к оригиналу. Рядом подготовлены еще два постамента, в ближайшее время на них разместят другие военные экспонаты.

Кроме того, рядом установлены информационные баннеры, на которых размещена информация о значимых событиях Великой Отечественной войны: Оборона Брестской крепости, Оборона Москвы, Битва за Сталинград, Курская дуга, Крымская операция, Берлинская операция. На обратной стороне — медали и ордена ВОВ: За Победу над Германией, Орден Победы ВОВ, Орден Александра Суворова, Орден ВОВ, Орден Александра Невского, Медаль За отвагу. Парк построен с перспективой развития.

[embedded content]

MIL OSI