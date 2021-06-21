Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Центр Хруничева#наука#Космодромы#Байконур21.06.2021 15:36

Модуль «Наука» состыкован с промежуточным отсеком

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур начинается заключительный этап предстартовой подготовки многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Сегодня, 21 июня 2021 года, совместный расчет специалистов Госкорпорации «Роскосмос» (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и Центр Хруничева) выполнили комплекс технологических операций по стыковке «Науки» с промежуточным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя.

Данный отсек входит в состав космической головной части и обеспечивает механическую связь модуля с головным обтекателем, а также его электрическое соединение с бортовой системой управления ракеты-носителя. В соответствии с графиком программы штатной подготовки после завершения стыковочных работ состоится процедура контрольного взвешивания модуля, а затем специалисты приступят к окончательной сборке космической головной части и операциям по заправке топливных баков модуля.

«Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» им. С.П. Королева совместно с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС.

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