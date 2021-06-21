Л. Гумерова приняла участие в заседании коллегии Министерства науки и высшего образования РФ

Source: Russia – Council of the Federation

В Год науки и технологий важно продвинуться по всем вопросам, волнующим регионы и актуальным для научного сообщества, считает сенатор.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в режиме видеоконференцсвязи в заседании коллегии Министерства науки и высшего образования РФ, на котором обсуждались итоги деятельности Министерства за 2020 г. и задачи на текущий год.

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Заседание провел Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В мероприятии участвовали ректор МГУ им. М.В Ломоносова, президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий, губернатор Новосибирской области, председатель рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Наука и образование» Андрей Травников и др.

В своем выступлении Лилия Гумерова отметила высокий уровень взаимодействия и эффективную совместную работу с Министерством, что, по ее словам, особенно отрадно в Год науки и технологий.

Отдельно сенатор указала на взаимодействие по актуальным вопросам, поднятым в ходе состоявшихся в мае парламентских слушаний на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста». Рекомендации слушаний уже выполняются, сказала она.

В этой связи Лилия Гумерова обратила внимание, что поправка, направленная на оптимизацию порядка осуществления закупок для научных исследований, учтена в правительственном законе по оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Документ принят Государственной Думой 17 июня.

Также сенатор выделила принятую поправку о необходимости закрепления особых подходов к контрактам на осуществление научно-исследовательских работ. «Устанавливается возможность изменения существенных условий такого контракта в случае невозможности его исполнения по независящим от сторон причинам, что особенно важно для фундаментальных исследований».

Лилия Гумерова также сообщила, что на особом контроле Совета Федерации, профильного Комитета тема прохождения иностранными студентами обучения в вузах России. «Вместе с Министерством, вузами, регионами, оперативным штабом при Правительстве РФ мы вели мониторинг ситуации, искали оптимальные решения, позволяющие сохранить здоровье и не потерять ни одного иностранного студента, заинтересованного в обучении в российских вузах», — отметила законодатель.

Глава Комитета СФ также коснулась ряда важных законов и законодательных инициатив, отметив, что в Год науки и технологий важно продвинуться по всем вопросам, волнующим регионы и актуальным для научного сообщества.

Лилия Гумерова пригласила Валерия Фалькова к участию в секции по вопросам российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования, которая пройдет в рамках предстоящего Восьмого форума регионов России и Беларуси.

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