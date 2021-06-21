Е. Бибикова провела совещание по промежуточным итогам реализации технологии социального контракта в регионах страны

Source: Russia – Council of the Federation

Задача – совершенствовать механизм социального контракта, чтобы повысить его действенность для семей с низкими доходами, отметила сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области провела совещание по промежуточным итогам реализации технологии социального контракта в субъектах Российской Федерации.

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В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области заместитель председателя Комитета СФ Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области сенаторы Ольга Забралова, ЗабраловаОльга Сергеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области Мухарбек Барахоев БарахоевМухарбек Ойбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия и Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва представители Министерства труда и социальной защиты РФ, субъектов РФ.

«Наша основная задача – подвести промежуточные итоги реализации в регионах страны технологии внедрения социального контракта как одной из важнейших форм государственной социальной помощи, направленной на стимулирование малообеспеченных граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, сложностей и на изменение материального положения, что в итоге должно способствовать снижению уровня бедности в стране», — отметила Елена Бибикова.

Сенатор напомнила, что средства социального контракта могут быть направлены на помощь в поиске работы, в открытии собственного дела, предоставление возможности ведения личного подсобного хозяйства и иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.

«Сегодня нужно проанализировать лучшие региональные практики, в первую очередь, по одному из самых значимых направлений использования социального контракта — помощь в трудоустройстве», — сказала парламентарий.

Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Елена Бибикова

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Мухарбек Барахоев

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Дина Оюн

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Ольга Забралова

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Елена Бибикова сообщила, что предоставление субсидий на это направление предусмотрено планами по восстановлению занятости населения, которые приняты во всех субъектах Российской Федерации.

«Необходимо, чтобы гражданин, семья, оказавшаяся в трудной материальной ситуации и стремящаяся выйти из нее, получила поддержку от государства. Прежде всего, в виде трудоустройства. От эффективности реализации данного направления во многом зависит преодоление негативных тенденций на рынке труда и снижение числа безработных в стране», — подчеркнула сенатор.

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