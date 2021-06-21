Source: Russia Federal Space

#Гонец21.06.2021 21:01

«Гонец» принял участие в Международном навигационном форуме – 2021

Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приняла участие в XIV Международном навигационном форуме, прошедшем в Москве с 15 по 18 июня 2021 года в рамках Российской недели высоких технологий. Мероприятие является традиционным местом встречи ведущих экспертов и специалистов различных отраслей экономики для обсуждения актуальных вопросов применения спутниковых навигационных технологий.

Руководитель Дирекции применения спутниковых систем компании Максим Диордиев стал участником Конгресса «Сфера», состоявшегося в рамках форума, на котором сделал доклад «Цифровые сервисы на базе космических систем «Гонец» и «Луч». В выступлении были освещены аспекты применения каналов обеих систем в различных сегментах рынка навигационных и смежных технологий, представлены перспективные спутниковые сервисы, разрабатываемые в Спутниковой системе «Гонец».

Программа форума в рамках 33-й международной выставки «Связь» также включала тематическую сессию «Спутниковая связь: основные тренды, технологии», в ходе которой Максим Диордиев выступил с докладом «Современные тренды использования низкоорбитальных спутниковых систем на примере спутниковой системы «Гонец» и рассказал участникам мероприятия о ключевых направлениях деятельности и перспективах развития Общества.

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