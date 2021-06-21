В. Тимченко: Внесение изменений в Закон РФ о потребительской кооперации важно для развития экономики нашей страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание рабочей группы по модернизации законодательства РФ в области развития потребительской кооперации при профильном Комитете Совета Федерации.

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел заседание рабочей группы по модернизации законодательства РФ в области развития потребительской кооперации при профильном Комитете СФ.

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Открывая мероприятие, сенатор отметил, что на повестке дня — обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Документ должен создать условия для дальнейшего активного развития кооперативного движения в стране.

«Этот законопроект по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко был разработан Министерством промышленности и торговли», — сказал парламентарий.

Председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов в своем выступлении отметил, что современные реалии требуют внесения поправок в законодательство. Они касаются организации и проведения собраний, ведения электронных реестров, различных платформ торговли. «Нам нужно сегодня внести изменения в законодательство, чтобы потребительская кооперация, начав этап бурного развития, могла опереться на современные технологии», — сказал он.

Врио директора Департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Сергей Лобанов сообщил, что цель указанного законопроекта — совершенствование системы управления в потребительских обществах, их союзах, а также развитие потребительской кооперации в целом.

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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Алексей Майоров

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Проектом закона предусмотрено использование современных информационных технологий при принятии решений органами управления потребительского общества. Кроме того, предусматривается дистанционное участие пайщиков потребительского общества в заседаниях соответствующих органов управления, а также направление различных документов в электронной форме», — отметил он.

Вячеслав Тимченко считает, что законопроект очень важен для развития как потребкооперации, так и в целом экономики. «Структуры Центросоюза, региональные отделения, участники этого потребительского движения являются прямыми коммуникаторами с гражданами, теми, кто живет в городах и в небольших населенных пунктах. С учетом того, что сегодня телекоммуникации проведены даже до самых небольших населенных пунктов, эти предложения, безусловно, актуальны, и их следует поддержать», — подчеркнул сенатор.

По итогам заседания рабочей группы будет подготовлено протокольное решение, в котором будут обобщены все поступившие предложения и замечания. Они будут направлены в Министерство промышленности и торговли РФ и учтены в окончательной версии законопроекта.

В обсуждении приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия заместитель председателя этого Комитета СФ Владимир Лебедев, ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области член Комитета СФ Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя представители региональных потребительских союзов, эксперты.

В Совете Федерации открылась фотовыставка «Кооперация: делаем мир лучше», посвященной 190-летию потребительской кооперации в России

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Кооперация: делаем мир лучше», посвященной 190-летию потребительской кооперации в России

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Кооперация: делаем мир лучше», посвященной 190-летию потребительской кооперации в России

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Кооперация: делаем мир лучше», посвященной 190-летию потребительской кооперации в России

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Кооперация: делаем мир лучше», посвященной 190-летию потребительской кооперации в России

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Кооперация: делаем мир лучше», посвященной 190-летию потребительской кооперации в России

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Кооперация: делаем мир лучше», посвященной 190-летию потребительской кооперации в России

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Кооперация: делаем мир лучше», посвященной 190-летию потребительской кооперации в России

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Кооперация: делаем мир лучше», посвященной 190-летию потребительской кооперации в России

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В этот же день в Совете Федерации открылась фотовыставка «Кооперация: делаем мир лучше», посвященная 190-летию потребительской кооперации в России. В открытии экспозиции участвовали председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области сенаторы РФ.

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