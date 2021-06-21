В Совете Федерации проходят Дни Республики Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Республики Алтай принимает участие в мероприятиях в верхней палате парламента, посвященных Дням региона.

В Совете Федерации с 21 по 23 июня проходят Дни Республики Алтай. Запланирован ряд мероприятий, приуроченных к Дням региона, в которых примут участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга сенаторы РФ, глава Республики Алтай, председатель правительства региона Олег Хорохордин, ХорохординОлег ЛеонидовичГлава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Артур Кохоев, КохоевАртур ПавловичПредседатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай министры, руководители крупнейших предприятий Республики Алтай.

На расширенном заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера будет обсуждена тема развития городских агломераций в Республике Алтай.

Актуальные вопросы реализации социальной политики в этом регионе планируется рассмотреть на расширенном заседании профильного Комитета СФ.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудит вопросы охраны окружающей среды и развития агропромышленного комплекса Республики Алтай.

В ходе заседания Комитета СФ по обороне и безопасности будет рассмотрена тема, связанная с развитием пунктов пропуска на участке государственной границы в пределах Республики Алтай.

Актуальные вопросы развития образования и культуры в регионе намечено обсудить на расширенном заседании Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

В Комитете СФ по экономической политике запланировано рассмотреть меры по экономическому развитию Республики Алтай.

Тема цифрового развития региона будет обсуждена на заседании Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.

На заседании Совета Федерации в рамках проведения «часа субъекта РФ» запланированы выступления Олега Хорохордина и Артура Кохоева. Они расскажут сенаторам о социально-экономическом развитии Республики, а также о нормотворческой деятельности Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай.

В рамках Дней региона в верхней палате парламента также пройдет выставка Республики Алтай.

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