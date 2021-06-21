В. Смирнов: Выборы в парламент Армении прошли в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами

Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Совета Федерации приняла участие в наблюдении за проведением выборов в Национальное Собрание Республики Армения.

Выборы в Национальное Собрание Республики Армения прошли в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области

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Делегация Совета Федерации во главе с Виктором Смирновым принимала участие в наблюдении за парламентскими выборами в Армении. В составе делегации — член Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя и член Комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин. ДеньгинВадим Евгеньевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области Сенаторы работали в составе миссий наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Виктор Смирнов рассказал, что в день голосования лично посетил 17 избирательных участков, а в общей сложности группа наблюдателей от МПА СНГ побывала на 77 избирательных участках как в столице, так и в регионах Армении. Состоялись также встречи сенаторов с руководством Центральной избирательной комиссии Республики Армения, представителями ряда политических партий и избирательных блоков.

«День голосования продемонстрировал профессионализм членов участковых избирательных комиссий и Центризбиркома Армении. Везде, где мы побывали, шла организованная работа, точно исполнялось избирательное законодательство Республики», — отметил парламентарий.

Делегация Совета Федерации приняла участие в наблюдении за проведением выборов в Национальное Собрание Республики Армения

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Виктор Смирнов

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Делегация Совета Федерации приняла участие в наблюдении за проведением выборов в Национальное Собрание Республики Армения

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Он добавил, что активность избирателей на участках, которые посетили сенаторы, была достаточно высокой. При этом соблюдались противоэпидемические правила, действующие в стране в связи с коронавирусной инфекцией.

Те незначительные нарушения, которые были зафиксированы международными наблюдателями, носили технический характер, и, безусловно, не могли повлиять на результаты волеизъявления, подытожил Виктор Смирнов.

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