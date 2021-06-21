Встреча с депутатами Государственной Думы седьмого созыва

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Подошёл тот момент, когда Государственная Дума седьмого созыва завершает свою работу, и по традиции посчитал важным встретиться, подвести некоторые итоги.

И прежде всего хочу поблагодарить вас – все фракции российского парламента – за профессионализм, ответственность. Вы работали на таком высоком уровне практически все пять лет своего депутатского «призыва».

Руководство Думы, все парламентские комитеты и комиссии действовали согласованно и эффективно, выстроили конструктивную работу с Правительством, с Администрацией Президента, с коллегами в Совете Федерации, с регионами. Были всегда нацелены на общий результат, на поиск оптимальных решений по каждому вопросу, который выносился на рассмотрение парламента.

Знаю, что многое было сделано для повышения качества законодательства, для увеличения числа законов прямого действия, не требующих подзаконных актов. Расширялась и практика общественных обсуждений за счёт новых форматов. К примеру, стали проводиться, как вы их сами назвали, большие парламентские слушания по наиболее резонансным, сложным вопросам и проблемам.

Вновь отмечу, что свой важный, значимый вклад в общий результат внесли все фракции – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» – и все без исключения депутаты, избранные как по партийным спискам, так и по округам.

Конечно же, далеко не каждый из принятых законов получал единодушную поддержку – это естественно, споры неизбежны, это и хорошо. Однако замечания, как правило, были содержательные, по делу. Знаю это в том числе по нашим встречам с лидерами думских фракций. И, уважаемые коллеги, хочу вам сказать, что я очень ценю такой наш прямой диалог.

Именно многообразие мнений, подходов, инициатив, уважение к иной точке зрения укрепляют статус и роль парламента как высшего органа законодательной и представительной власти, главные задачи которого – всегда, в любых обстоятельствах думать, заботиться о людях и защищать национальные интересы России.

Отмечу и то, что фактически три сессии из десяти вам пришлось отработать в экстраординарных условиях – условиях опасной эпидемии. Однако даже в этот сложнейший для всей страны период законодательный процесс не прерывался – и так было не во всех странах мира, во многих парламенты прекращали работу.

Насколько было важно работать без пауз, я думаю, понимают все: без своевременного принятия законов могут попросту встать и встали бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей.

При вашей поддержке, самом активном, непосредственном участии были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии. Для этого потребовалось оперативное принятие десятков законов. Ещё раз хочу повторить: если бы это не было сделано, то – по-простому, чтобы всем было понятно, – деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия. Я сейчас об этом ещё скажу.

Продолжение следует.

MIL OSI